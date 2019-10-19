Загострення на Донбасі: терористи вісім разів обстріляли позиції ЗСУ

19 жовтня в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі терористи вісім разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець був поранений.

Про це в своєму щоденному брифінгу повідомили в прес-центрі штабу ООС. Противник знову використав заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано три обстріли противником позицій ЗСУ біля Авдіївки, Верхньоторецька і Талаківки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили п'ять обстрілів українських позицій: біля Золотого-4, Зайцеве і Кримського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на окупований Луганськ з українських БПЛА було скинуто кілька тисяч патріотичних листівок.

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