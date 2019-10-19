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19 жовтня • оновлено в 22:42
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Загострення на Донбасі: терористи вісім разів обстріляли позиції ЗСУ

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19 жовтня в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі терористи вісім разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець був поранений.

Про це в своєму щоденному брифінгу повідомили в прес-центрі штабу ООС. Противник знову використав заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано три обстріли противником позицій ЗСУ біля Авдіївки, Верхньоторецька і Талаківки.

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Війна за Україну: у ЗСУ повідомили підбадьорливі новини по Донбасу

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили п'ять обстрілів українських позицій: біля Золотого-4, Зайцеве і Кримського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на окупований Луганськ з українських БПЛА було скинуто кілька тисяч патріотичних листівок.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу ООС
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Более точная ситуация для свидомитых свиней,один подох ВСУшник, второй подранок.
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