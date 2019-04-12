"Щоб захопити, треба знищити": екс-спікер Генштабу ЗСУ назвав єдиний спосіб завершення війни на Донбасі

Єдиний спосіб вирішити ситуацію на Сході і Півдні України – це політико-дипломатичний шлях. На цьому наполягають усі ключові постаті українського політикуму.

Про це в ефірі ObozTV сказав військовий експерт, екс-спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. Він пояснив, що "ідея рушити армією вперед, звільняючи окуповані населені пункти від терористів, – це маячня".

"Ми маємо враховувати досвід сучасних збройних конфліктів. Для того, щоб захопити місто, його треба знищити вщент. Концепція і позиція вищого військово-політичного керівництва України спрямована на те, щоб не допустити втрат мирного населення. Держава зараз перебуває у стані турбулентності, ідуть виборчі перегони і практично всі кандидати пропонують свої шляхи вирішення конфлікту – переважна більшість із політиків зосереджується саме на політико-дипломатичному вирішенні ситуації", – сказав він.

Загострення на Донбасі не пов'язане із передвиборчим процесом в Україні, переконаний експерт. Він зазначив, що причиною є сезонний фактор.

Генштаб

"Як тільки з'являється листя на деревах, так звана "зеленка", то тоді починають активніше діяти диверсійно-розвідувальні групи. Щодо подій, пов'язаних із виборами, то безумовно, Росія уважно стежить за перебігом подій, але я не думаю, що вона стане напряму втручатися в цей процес із застосуванням збройних сил", – додав Селезньов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Російська Федерація у 2019 році може підготуватися до збройного конфлікту з країнами НАТО і спробувати втрутитися у вибори в Європарламент. До такого висновку дійшла служба зовнішньої розвідки Естонії після оцінки загроз військових дій.

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