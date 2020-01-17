Загинув від кулі снайпера: названо ім'я загиблого Героя ЗСУ

У результаті снайперського обстрілу окупантів 16 січня на Донбасі загинув воїн ЗСУ з Житомирщини Ігор Хімічук.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко.

"Україна продовжує втрачати своїх синів на сході! 16 січня, в День пам'яті захисників Донецького аеропорту, в результаті снайперського обстрілу противником загинув військовослужбовець, водій відділення забезпечення Чуднівського РВК Житомирської області, допущений до виконання службових обов'язків в 72-ту окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців, старший солдат Ігор Хімічук", – написав чиновник і висловив співчуття близьким Героя.

Нагадаємо, раніше про загибель воїна ЗСУ повідомили в штабі ООС. 16 січня російські окупанти 12 раз порушили режим тиші й били по позиціях українських захисників з артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Крім того, була присутня снайперська активність.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 січня російський снайпер на Донбасі вбив 24-річного воїна ЗСУ з Харківщини Олексія Кучкіна. За місяць до загибелі чоловік одружився.

У той же день ворожий снайпер убив ще одного 24-річного Героя – бійця "Штабу національного захисту" Олексія Василевського. Він був родом з Кам'янського Дніпропетровської області.

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