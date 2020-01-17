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17 січня • оновлено в 11:37
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Загинув від кулі снайпера: названо ім'я загиблого Героя ЗСУ

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У результаті снайперського обстрілу окупантів 16 січня на Донбасі загинув воїн ЗСУ з Житомирщини Ігор Хімічук.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко.

"Україна продовжує втрачати своїх синів на сході! 16 січня, в День пам'яті захисників Донецького аеропорту, в результаті снайперського обстрілу противником загинув військовослужбовець, водій відділення забезпечення Чуднівського РВК Житомирської області, допущений до виконання службових обов'язків в 72-ту окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців, старший солдат Ігор Хімічук", – написав чиновник і висловив співчуття близьким Героя.

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Нагадаємо, раніше про загибель воїна ЗСУ повідомили в штабі ООС. 16 січня російські окупанти 12 раз порушили режим тиші й били по позиціях українських захисників з артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Крім того, була присутня снайперська активність.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Віталій Бунечко
Місце
Україна Житомир
Тег
Збройні сили України

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