Головна Новини
7 березня • оновлено в 00:23
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Загинув розвідник 95-ої бригади ЗСУ

2.7т
Читати матеріал російською

У Житомирі знайдений застреленим колишній військовослужбовець 95-ої бригади Збройних сил України 46-річний Олег Котенко.

Поліція підозрює самогубство, проте друзі загиблого не вірять у цю версію. Один із них на своїй сторінці у Facebook написав, що перед смертю Котенко виступав проти корупції.

Олег Котенко

Олег Котенко

facebook.com/sashik.ua

Чоловіка знайшли застреленим у під'їзді будинку, а поруч лежав його особистий карабін.

У пресслужбі поліції Житомирської області заявили місцевому виданню "Житомир.info", що всі обставини вказують на самогубство.

"Від 6 березня близько 15:00 їм надійшло повідомлення, що в під'їзді будинку виявлено тіло чоловіка 1973 року народження з вогнепальним пораненням. Поруч із тілом лежала зброя. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження", – розповіла речниця управління поліції Алла Ващенко.

Олег Котенко

Олег Котенко

facebook.com/S.RobertsJN

Видання уточнило, що інцидент стався в під'їзді багатоповерхівки по проїзду Академіка Тутковського.

Друзі Котенка не вірять, що він міг сам себе вбити.

"Постріл у голову з власного карабіна. Кілька днів тому він різко виступав проти махінацій", – написав Василь Піддубний.

"Яке до біса самогубство? Не вірю. У тебе ж були такі плани... Багатьом сволотам дорогу перейшов", – зазначив Валерій Арушанян.

У Олега Котенка залишилися дружина і двоє дочок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на ділянці Мукачівського прикордонного загону в Закарпатській області знайдено мертвим 20-річного військовослужбовця.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна Житомир
Теги
боєць АТО ООС Збройні сили України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
11
5
Смішно
1
Цікаво
11
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Самозагубився упырь
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги