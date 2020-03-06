У Житомирі знайдений застреленим колишній військовослужбовець 95-ої бригади Збройних сил України 46-річний Олег Котенко.

Поліція підозрює самогубство, проте друзі загиблого не вірять у цю версію. Один із них на своїй сторінці у Facebook написав, що перед смертю Котенко виступав проти корупції.

Олег Котенко facebook.com/sashik.ua

Чоловіка знайшли застреленим у під'їзді будинку, а поруч лежав його особистий карабін.

У пресслужбі поліції Житомирської області заявили місцевому виданню "Житомир.info", що всі обставини вказують на самогубство.

"Від 6 березня близько 15:00 їм надійшло повідомлення, що в під'їзді будинку виявлено тіло чоловіка 1973 року народження з вогнепальним пораненням. Поруч із тілом лежала зброя. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження", – розповіла речниця управління поліції Алла Ващенко.

Олег Котенко facebook.com/S.RobertsJN

Видання уточнило, що інцидент стався в під'їзді багатоповерхівки по проїзду Академіка Тутковського.

Друзі Котенка не вірять, що він міг сам себе вбити.

"Постріл у голову з власного карабіна. Кілька днів тому він різко виступав проти махінацій", – написав Василь Піддубний.

"Яке до біса самогубство? Не вірю. У тебе ж були такі плани... Багатьом сволотам дорогу перейшов", – зазначив Валерій Арушанян.

У Олега Котенка залишилися дружина і двоє дочок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на ділянці Мукачівського прикордонного загону в Закарпатській області знайдено мертвим 20-річного військовослужбовця.

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