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23 грудня • оновлено в 13:05
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Загинув просто на позиції: з'явилося фото вбитого на Донбасі воїна ЗСУ

1.7т
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Під час обстрілу російськими терористами 22 грудня в зоні ООС загинув воїн ЗСУ з 93-ї бригади Холодного Яру Герман Соловйов.

Про це повідомили на сторінці пресслужби бригади у Facebook. Герою було всього 29 років, він загинув на бойовому посту.

"На жаль, повідомити про те, що бригада вийшла в зону ООС, ми змушені разом із жахливою новиною. Ворожа куля обірвала життя воїна 93-ї бригади Холодний Яр – солдата Соловйова Германа Ігоровича 90-го року народження. Він помер під час перестрілки з проросійськими найманцями просто на позиції", – розповіли побратими захисника.

Герман Соловйов

Герман Соловйов

Facebook 93-ї бригади Холодного Яру

Герман Соловйов

Герман Соловйов

Facebook 93-ї бригади Холодного Яру

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Соловйов був механіком-водієм, завдяки високому зросту мав позивний "Маяк". Товариші по службі відгукнулися про нього як про дуже відповідального й дисциплінованого.

"Не пив, не палив, дуже хороший механік-водій, золоті руки. Чудовий фахівець. Сказав – зробив. Зазвичай таких людей не вистачає в армії. Це величезна втрата", – згадують про бійця в бригаді.

Герман Соловйов був родом із Кам'янського, жив у Дніпрі. У ЗСУ прийшов у вересні 2018 року, а в 93-тю бригаду потрапив, коли вона вийшла в Донецьку область. Хлопець воював у Верхньоторецькому. У нього залишилася мама.

Герман Соловйов

Герман Соловйов

Facebook 93-ї бригади Холодного Яру

Герман Соловйов (праворуч)

Герман Соловйов (праворуч)

Facebook 93-ї бригади Холодного Яру

Герман Соловйов (у центрі)

Герман Соловйов (у центрі)

Facebook 93-ї бригади Холодного Яру

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України

Новини розслідувань

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