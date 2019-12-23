Загинув просто на позиції: з'явилося фото вбитого на Донбасі воїна ЗСУ

Під час обстрілу російськими терористами 22 грудня в зоні ООС загинув воїн ЗСУ з 93-ї бригади Холодного Яру Герман Соловйов.

Про це повідомили на сторінці пресслужби бригади у Facebook. Герою було всього 29 років, він загинув на бойовому посту.

"На жаль, повідомити про те, що бригада вийшла в зону ООС, ми змушені разом із жахливою новиною. Ворожа куля обірвала життя воїна 93-ї бригади Холодний Яр – солдата Соловйова Германа Ігоровича 90-го року народження. Він помер під час перестрілки з проросійськими найманцями просто на позиції", – розповіли побратими захисника.

Герман Соловйов Facebook 93-ї бригади Холодного Яру

Герман Соловйов Facebook 93-ї бригади Холодного Яру

Соловйов був механіком-водієм, завдяки високому зросту мав позивний "Маяк". Товариші по службі відгукнулися про нього як про дуже відповідального й дисциплінованого.

"Не пив, не палив, дуже хороший механік-водій, золоті руки. Чудовий фахівець. Сказав – зробив. Зазвичай таких людей не вистачає в армії. Це величезна втрата", – згадують про бійця в бригаді.

Герман Соловйов був родом із Кам'янського, жив у Дніпрі. У ЗСУ прийшов у вересні 2018 року, а в 93-тю бригаду потрапив, коли вона вийшла в Донецьку область. Хлопець воював у Верхньоторецькому. У нього залишилася мама.

Герман Соловйов Facebook 93-ї бригади Холодного Яру

Герман Соловйов (праворуч) Facebook 93-ї бригади Холодного Яру

Герман Соловйов (у центрі) Facebook 93-ї бригади Холодного Яру

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в зоні проведення ООС на Донбасі 14 грудня під час ворожого артилерійського обстрілу загинув боєць Нацгвардії Сергій Михальчук. Загиблому був всього 21 рік.

А 17 грудня внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення, несумісні з життям, старший солдат 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу Василь Лісіцин із Кропивницького.

Пізніше стало відомо, що снайпер терористів "ДНР", який вбив Лісіцина, використовував для прикриття своєї позиції маленьку дитину.

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