Загинув нардеп Тимчук: у версії смерті знайшли дивний момент

Попередня версія смерті українського нардепа від "Народного фронту" і координатора групи "Інформаційний спротив" Дмитра Тимчука є сумнівною.

Таку точку зору на своїй сторінці у Facebook висловив полковник Держприкордонслужби України, журналіст Олег Слободян. Він зазначив, що загиблий добре знався на військовій справі.

"Дмитро Тимчук був професійним військовим, узагалі не вживав алкоголю. Версія про випадковий постріл виглядає сумнівною", — зазначив Слободян.

Про смерть нардепа стало відомо близько 13:30 19 червня. За даними правоохоронців, Тимчук у себе вдома чистив нагородну зброю і з необережності вистрілив собі у голову.

Дмитро Тимчук Facebook Dmitry Tymchuk

Як писав OBOZREVATEL, Дмитро Тимчук вів активну антипропагандистську діяльність проти Росії.

Так, в червні він зазначив, що Україні і міжнародній спільноті необхідно почати готувати новий пакет особливих санкцій за ігнорування Росією рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права та утримання в полоні захоплених у Керченській протоці моряків.

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