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Загинув нардеп Тимчук: у версії смерті знайшли дивний момент

15.1тЧитати матеріал російською

Попередня версія смерті українського нардепа від "Народного фронту" і координатора групи "Інформаційний спротив" Дмитра Тимчука є сумнівною.

Таку точку зору на своїй сторінці у Facebook висловив полковник Держприкордонслужби України, журналіст Олег Слободян. Він зазначив, що загиблий добре знався на військовій справі.

"Дмитро Тимчук був професійним військовим, узагалі не вживав алкоголю. Версія про випадковий постріл виглядає сумнівною", — зазначив Слободян.

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Про смерть нардепа стало відомо близько 13:30 19 червня. За даними правоохоронців, Тимчук у себе вдома чистив нагородну зброю і з необережності вистрілив собі у голову.

Дмитро Тимчук

Дмитро Тимчук

Facebook Dmitry Tymchuk

Як писав OBOZREVATEL, Дмитро Тимчук вів активну антипропагандистську діяльність проти Росії.

Так, в червні він зазначив, що Україні і міжнародній спільноті необхідно почати готувати новий пакет особливих санкцій за ігнорування Росією рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права та утримання в полоні захоплених у Керченській протоці моряків.

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Особа
Дмитро Тимчук
Місце
Україна
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леня зе
леня зе
Дмитрий Тымчук был профессиональным военным-????что он окончил????по какой специальности????? то что он был рупором гебельской пропаганды не делает его военным.врунишки фейсбучные.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Каску только с ним не закапывайте....она много чего еще поведает.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Этого урода ждет горячий прием в аду)))
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