Загинуло два "Камази" росіян: в мережі згадали знакову подію на Донбасі

Журналіст Денис Казанський нагадав про бої за Донецький аеропорт, які відбулися 26 травня 2014 року.

"Чотири роки тому в цей день відбувся перший бій в Донецькому аеропорту, в ході якого загинуло два "Камази" російських громадян. Після сутички з українськими силовиками в аеропорту росіяни зрозуміли, що не можуть протистояти авіації, і вирішили відступити. Занурившись в "Камази" , вони поїхали до міста, але на в'їзді на Путиловский міст їх в кращих традиціях дідів, які воювали, зустріли загороджувальні загони батальйону "Схід", які відкрили по відступаючих "дружній вогонь" і перемолоти кілька десятків людей", - написав він у Facebook.

Він нагадав, що суперечки про те, що насправді сталося під час боїв за ДАП тривають досі.

"Одні кажуть, що вийшла прикра помилка і відступаючих прийняли за ВСУ. Інші вважають, що розстріл був навмисним. Командир "Сходу" Ходаковський наполягає, що вбивство росіян організував заради картинки Олександр Бородай. Сам Бородай звинувачує у всьому Ходаковського, який нібито вирішив спеціально знищити непідконтрольних йому росіян, щоб одноосібно контролювати "ДНР", - уточнив він.

Казанський також зазначив, що те, що трапилося потрапило до списку найвідоміших випадків friendly fire в світовій історії.

"Пізніше в Росії, в місті Сергієв Посад, з'явився пам'ятник росіянам, загиблим 26.05.2014 в Донецьку зі списком прізвищ. Російські ЗМІ подавали те, що трапилося, як "громадянську війну" в Україні і "звірства карателів". Наприклад, "Комсомолка" написала страшну історію про те, як "війська карателів у Донецьку добивали поранених ополченців", хоча ніяких "карателів" в Донецьку, окрім "ДНРівців", не було і бути не могло ", - резюмував він.

Пам'ятник росіянам в Сергієвому Посаді

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник донецького аеропорту Микола Міньо розповів подробиці боїв за ДАП в 2014 році.