Загинули найдосвідченіші: з'явилися деталі трагедії з двома бійцями спецназу у зоні ООС

Військовослужбовці 47-го окремого загону Сил спеціальних операцій ЗСУ майор Андрій Супріган і сержант Дмитро Кузьменко загинули 13 травня 2020 року в районі Краматорська, виконуючи складний елемент підготовки спецназу. Обидва потонули, відпрацьовуючи десантування на воду з невеликої висоти. Про це повідомляє видання Страна, посилаючись на власні джерела у Генштабі України.

Згідно з інформацією видання, НП трапилася під час навчань, в ході яких спецназівці десантувалися на воду. Загинули одні з найдосвідченіших бійців: 30-річний Супріган був заступником командира 47-го окремого загону спеціального призначення. Він і сержант Кузьменко мали досвід бойових дій. Офіцер ССО Андрій Супріган був двічі нагороджений орденом Богдана Хмельницького 2-го і 3-го ступенів за участь у спеціальних операціях у Луганській і Донецькій областях. Сержант Дмитро Кузьменко раніше служив у 54-му окремому розвідувальному батальйоні Головного управління розвідки Міноборони України.

За даними журналістів, обидва бійці загинули не під час стандартних військових навчань, а при детальному відпрацюванні операції, під час якої бійці мали десантуватися на воду з невеликої висоти з вертольотів. Десантування на воду – це дуже складний елемент у підготовці спецназу, він вважається вищим пілотажем.

Після трагедії головком ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що обставини трагедії розслідують працівники Військової служби правопорядку.

16 травня тіла Дмитра Кузьменка та Андрія Супрігана доставили додому в Бердичів Житомирської області та Львів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 травня стали відомі імена трьох загиблих напередодні на Донбасі військовослужбовців. 30-річний Андрій Супріган і 29-річний Дмитро Кузьменко загинули під Краматорськом під час навчань. А 24-річний Олександр Карпика отримав несумісне з життям поранення біля села Катеринівка на Луганщині. Куля ворожого снайпера пройшла навиліт, медики не змогли врятувати життя молодому воїну. Олександр воював останні 4 роки і мав намір служити до перемоги України у війні.