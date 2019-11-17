Загинули на місці: під Одесою позашляховик розчавив людей

Увечері, 16 листопада, трапилася жахлива ДТП – позашляховик переїхав двох осіб біля села Старі Маяки у Ширяєвському районі Одеської області.

За даними відділу комунікації обласного управління поліції, 39-річний водій перевищив швидкість, не впорався з керуванням і наїхав на людей, які міняли колесо в крайній лівій смузі.

"В результаті наїзду 52-річний та 41-річний чоловіки загинули на місці", – повідомили у відомстві.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

ДТП в Одеській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 жовтня на Одеській трасі сталася кривава ДТП. Автомобіль Subaru на великій швидкості на смерть збив пішохода, який перебігав дорогу.

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