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Загинули діти: на Херсонщині авто вилетіло у канал

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16 червня у Херсонській області трапилася ДТП, у якій загинули діти.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, легкове авто з'їхало з дороги і впало у канал.

Аварія трапилася біля села Магдалинівка Чаплинського району. Попередньо встановлено, що водій легкового автомобіля не впорався із керуванням і з'їхав у Перекопський канал. Крім водія всередині машини були і діти.

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Рятувальники виявили тіла загиблих — чоловіка 1984 року народження і двох дітей 2002 та 2014 років народження.

До пошукових робіт залучалося 65 осіб і сім одиниць техніки, з них від ДСНС дев'ять працівників та три одиниці техніки.

ДТП

ДТП

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на мосту по бульвару Дружби Народів вранці 15 червня зіткнулися два автомобіля — Skoda і Chevrolet Aveo, в результаті чого загинули четверо осіб.

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Тема
ДТП
Місце
УкраїнаХерсон
Теги
ДТПавтодітиГосЧС
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