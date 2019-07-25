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Загинули 49 воїнів ЗСУ: озвучені тривожні дані щодо Донбасу

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За період із березня 2019 року, коли було оголошено попереднє перемир'я, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинули 49 воїнів ЗСУ і ще 307 отримали поранення.

Такі цифри озвучив постійний представник України в міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає "Укрінформ".

"Від попереднього режиму припинення вогню, який розпочався на Донбасі на початку березня цього року, втрати українських військовослужбовців становлять 356 осіб, серед яких 49 загиблих. Це та ціна, яку ми заплатили минулого разу за порушення Росією домовленостей, досягнутих з Україною за посередництва ОБСЄ у рамках Тристоронньої контактної групи", – заявив він.

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Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Корреспондент.net

Водночас дипломат звернув увагу на те, що починаючи з 21 липня, коли був оголошений новий режим припинення вогню, зафіксовано мінімальне число його порушень.

"Кількість жертв нагадує нам про те, що відбувається, коли він порушується. Саме з огляду на це ми залишаємося відданими справі припинення вогню і збереження життя українських громадян", – зазначив Цимбалюк.

Євген Цимбалюк

Євген Цимбалюк

Укрінформ

"Щоб зробити припинення вогню всеосяжним, стійким і необмеженим, як це було домовлено в Мінську 17 липня, ми повинні рухатися вперед шляхом імплементації інших безпекових положень Мінських домовленостей. Насамперед, це виведення важкого озброєння, іноземних збройних формувань, військової техніки та найманців із території України", – додав він.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Антикор

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Моніторингова місія ООН із прав людини в Києві заявила, що з початку збройного конфлікту на Донбасі – з квітня 2014 року до кінця 2018 року – загинули від 12 800 до 13 тисяч осіб.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ЗСУ ООС Донбас Новини Донбасу
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
большинство самоубилось из-за пьянства безпробудного...Воины света - штык в землю и до хаты ...
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Golan Sim
Golan Sim
Из письма украинского солдата:"...мамо, я не хочу вмирати за пiндосiв.."
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Кор Павел
Кор Павел
Golan Sim, страшно маме читать это письмо:-((
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Lewis Margaret
Lewis Margaret
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