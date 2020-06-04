Загинули 172 невинних дитини: в ООН озвучили страшну статистику російської агресії на Донбасі

Антон Малиновський Розслідування 22:02, 4.06.2020 Оновлено: 22:14, 4.06.2020

У Постійному представництві України при ООН повідомили про кількість дітей, які постраждали через російську агресію на Донбасі.

На своїй Facebook-сторінці представництво відзначило, що до Міжнародного дня дітей-жертв агресії вирішили нагадати про "огидне обличчя агресії РФ". У публікації йдеться, що 172 дитини загинули або були поранені, 750 навчальних закладів зруйнували, 430 тисяч дітей страждають у психологічному плані, а 2 мільйони дітей, жінок і чоловіків стикаються з небезпекою мін.

"Ми повинні діяти, щоб захистити найбільш вразливих людей", – написали в представництві.

В ООН озвучили страшну статистику російської агресії на Донбасі
ЮНІСЕФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на кінець травня у результаті російської агресії на Донбасі загинули понад 13 тисяч осіб, ще 27 тисяч отримали поранення.

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