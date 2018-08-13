Загинули 10 осіб: названо причину смертельної ДТП під Житомиром

Водій мікроавтобуса Volkswagen LT-35, який потрапив у ДТП біля села Глибочиця Житомирської області, заснув за кермом.

До такого висновку дійшла експертиза, заявив на брифінгу у Житомирі начальник обласного Головного управління Національної поліції В'ячеслав Печененко, передає УНІАН.

"Уже після експертизи ми побачили, що були внесені конструктивні зміни в гальмівну систему (мікроавтобуса. - Ред.), але це не вплинуло на наслідки... З ймовірністю у 99% водій заснув за кермом, адже навіть гальмівного шляху не було, і він не намагався гальмувати", - повідомив Печененко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ДТП сталася 20 липня. Маршрутка Київ - Рівне в'їхала у фуру DAF. У мікроавтобусі загинули водій і дев'ятеро пасажирів.

Раніше у прокуратурі заявили, що маршрутка виїхала в рейс у несправному стані. Власнику автобуса, водій якого став винуватцем зіткнення, повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ст. 287 КК України (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їхньої експлуатації).