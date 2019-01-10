Загинула вся сім'я: під Одесою сталася страшна трагедія. Відео

Під Одесою сталася страшна трагедія, у якій загинула уся сім'я.

У поліції повідомили, що в місті Біляївка загинула сім'я із трьох осіб, передає прес-служба регіональної Нацполіції.

Встановлено, що в своїй квартирі були знайдені тіла господаря, його дружини та 10-річної доньки. Попередньо повідомляється, що 37-річний чоловік задушив своїх 43-річну дружину та доньку, після чого наклав на себе руки.

На місці події працювали поліцейські, співробітники слідчого управління, експерти та кінологи.

Відомості внесені у Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

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