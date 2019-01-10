МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Загинула вся сім'я: під Одесою сталася страшна трагедія. Відео

2.6тЧитати матеріал російською

Під Одесою сталася страшна трагедія, у якій загинула уся сім'я.

У поліції повідомили, що в місті Біляївка загинула сім'я із трьох осіб, передає прес-служба регіональної Нацполіції.

Новини
Влаштував різанину через ревнощі: з'явилися моторошні подробиці масового вбивства під Одесою

Встановлено, що в своїй квартирі були знайдені тіла господаря, його дружини та 10-річної доньки. Попередньо повідомляється, що 37-річний чоловік задушив своїх 43-річну дружину та доньку, після чого наклав на себе руки.

На місці події працювали поліцейські, співробітники слідчого управління, експерти та кінологи.

Відомості внесені у Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі няню звинуватили в жорстокому побитті малюка.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
0
Смішно
0
Цікаво
8
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги