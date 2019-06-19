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Під Херсоном поліцейський на BMW протаранив авто: загинула сім'я з дитиною

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У Херсонській області на трасі зіткнулися автомобілі ВАЗ і BMW. В результаті загинула сім'я з дитиною. Встановлено, що одним з авто керував співробітник поліції.

Аварія трапилась 18 червня на трасі Скадовськ-Каховка біля с. Миколаївка, повідомляє у Facebook Державне бюро розслідувань. Як стало відомо, в автомобіль ВАЗ, в якому знаходились чоловік з дружиною і 9-річною донькою, врізався BMW, під керуванням старшого оперуповноваженого ГУ Нацполіціі в Автономній республіці Крим та м. Севастополі.

В результаті батько з матір'ю загинули на місці, а дівчинка була доставлена в лікарню, де померла від отриманих травм.

ДТП з поліцейським під Херсоном

ДТП з поліцейським під Херсоном

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На сьогоднішній день правоохоронець затриманий. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

ДТП з поліцейським під Херсоном

ДТП з поліцейським під Херсоном

ДТП з поліцейським під Херсоном

ДТП з поліцейським під Херсоном

ДТП з поліцейським під Херсоном

ДТП з поліцейським під Херсоном

Під Херсоном поліцейський на BMW протаранив авто: загинула сім'я з дитиною

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківській області 3 червня співробітник поліції на автомобілі Mazda врізався в Daewoo. В результаті загинули чоловік з дружиною.

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Теми
КриміналВійна на дорогах
Місце
УкраїнаХерсон
Теги
ДТПавтокриміналНаціональна поліція України
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