Під Хмельницьком у страшній ДТП загинула сім'я з дитиною

На Хмельниччині у результаті зіткнення легковика із вантажівкою загинуло подружжя із неповнолітньою донькою. Ще одна дитина травмувалася і нині перебуває у лікарні.

Трагедія трапилася 27 жовтня приблизно о 08:16 поблизу села Солобківці Ярмолинецького району. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області на сторінці у Facebook.

Зазначається, що на автодорозі Житомир — Чернівці зіткнулися легковий автомобіль "Фольксваген Каді" та вантажівка "DAF".

На Хмельниччині у ДТП загинула родина Поліція Хмельницької області

У результаті аварії загинув 42-річний водій легковика, його 39-річна дружина і 14-річна донька, які були пасажирами авто.

Вижити вдалося тільки їхньому десятирічному сину — він отримав травми і був доставлений до лікарні каретою швидкої допомоги. Нині хлопчика обстежують лікарі. Повідомляється, що його родина мешкала у Хмельницькому.

Вижити вдалося тільки десятирічному хлопчику Поліція Хмельницької області

Водночас 52-річний водій вантажівки за медичною допомогою не звертався. Працівники поліції з’ясовують обставини ДТП, нині на місці події працює слідчо-оперативна група СУ ГУНП в Хмельницькій області.

Водій вантажівки за медичною допомогою не звертався Поліція Хмельницької області

Відомості за фактом ДТП уже внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Хмельницькому в суботу, 19 жовтня, у результаті ДТП, яку влаштував громадянин Туреччини, загинула 11-річна дівчинка-пішохід і травмований 37-річний мотоцикліст.

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