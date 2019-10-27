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27 жовтня • оновлено в 16:49
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/ Розслідування

Під Хмельницьком у страшній ДТП загинула сім'я з дитиною

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На Хмельниччині у результаті зіткнення легковика із вантажівкою загинуло подружжя із неповнолітньою донькою. Ще одна дитина травмувалася і нині перебуває у лікарні.

Трагедія трапилася 27 жовтня приблизно о 08:16 поблизу села Солобківці Ярмолинецького району. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області на сторінці у Facebook.

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Зазначається, що на автодорозі Житомир — Чернівці зіткнулися легковий автомобіль "Фольксваген Каді" та вантажівка "DAF".

На Хмельниччині у ДТП загинула родина

На Хмельниччині у ДТП загинула родина

Поліція Хмельницької області

У результаті аварії загинув 42-річний водій легковика, його 39-річна дружина і 14-річна донька, які були пасажирами авто.

Вижити вдалося тільки їхньому десятирічному сину — він отримав травми і був доставлений до лікарні каретою швидкої допомоги. Нині хлопчика обстежують лікарі. Повідомляється, що його родина мешкала у Хмельницькому.

Вижити вдалося тільки десятирічному хлопчику

Вижити вдалося тільки десятирічному хлопчику

Поліція Хмельницької області

Водночас 52-річний водій вантажівки за медичною допомогою не звертався. Працівники поліції з’ясовують обставини ДТП, нині на місці події працює слідчо-оперативна група СУ ГУНП в Хмельницькій області.

Водій вантажівки за медичною допомогою не звертався

Водій вантажівки за медичною допомогою не звертався

Поліція Хмельницької області

Відомості за фактом ДТП уже внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Хмельницькому в суботу, 19 жовтня, у результаті ДТП, яку влаштував громадянин Туреччини, загинула 11-річна дівчинка-пішохід і травмований 37-річний мотоцикліст.

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Місце
Україна Хмельницький
Теги
ДТП аварія
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