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/Розслідування

Загинула мати з 3-річною дитиною: біля Кам'янець-Подільського вантажівка розчавила легковик

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У п'ятницю, 31 травня, біля Кам'янець-Подільського на Хмельниччині трапилася ДТП, в результаті якої загинули троє осіб.

Серед жертв – мати з 3-річною дитиною. Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції в Хмельницькій області. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що легковий автомобіль "Chevrolet Aveo" зіткнувся з вантажівкою MAN близько 13:00 біля села Колибаївка Кам'янець-Подільського району.

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ДТП під Кам'янець-Подільським

ДТП під Кам'янець-Подільським

Прес-служба Національної поліції

ДТП під Кам'янець-Подільським

ДТП під Кам'янець-Подільським

Прес-служба Національної поліції

За попередніми даними, 54-річний водій "Chevrolet" не врахував дорожньої обстановки та скоїв виїзд на зустрічну смугу руху, де допустив лобове зіткнення з вантажним автомобілем під керуванням 53-річного жителя Чернівецької області.

Водій легкового авто, а також двоє його пасажирів – 25-річна жінка з донькою – загинули на місці. Водій вантажівки залишився живий.

"Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", – повідомили правоохоронці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 травня в Україні трапилися дві смертельних ДТП за участю вантажівок: на трасі Київ – Чоп зіткнулися BMW і фура, а в Збаразькому районі Тернопільської області – вантажівка MAN і Mitsubishi з бригадою робітників "Укренерго".

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Місце
Україна
Теги
ДТПаварія
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