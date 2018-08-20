Хотів зробити країну кращою: колега розповів про загиблого в Харкові копа

Загиблий у Харкові поліцейський Дмитро Кирієнко хотів змінити державу, а також мріяв служити в "Альфі".

Як розповів OBOZREVATEL знайомий загиблого поліцейського Олександр Івлєв, Дмитро мріяв зробити країну кращою. "Він навчався в групі, яку ми готували з тактики. Спортсмен, земляк, закінчив училище фізкультури. Навчався у нас добре. І група була вся гарна, мотивована. Всі вірили, що зможуть змінити систему і зробити країну кращою", - розповів Олександр Івлєв.

Він також згадує, що два роки тому Дмитро просив його допомогти потрапити в спецпідрозділ "Альфа".

"На першому занятті, коли знайомилися, всі розповідали про свою мотивацію. Саме його відповідь не пам'ятаю. Але в цілому всі говорили про те, що хочуть змін на краще", - каже Івлєв.

Що стосується дій Дмитра Кирієнка біля мерії в трагічну ніч, то Івлєв вважає, що він зробив все правильно: "Гарний хлопець, і все зробив правильно, як вчили. Якби не було охоронців всередині, яким загрожувала небезпека, вони би не пішли туди, блокували би бандита всередині і чекали би КОРД. А так потрібно було втручатися навіть ціною свого життя".

Дмитро Кірієнко

Загиблий був у бронежилеті, проте виявився смертельно поранений. Івлєв каже, що куля зайшла збоку, під броню. "Він був у броні, куля зайшла збоку, під броню зліва. Є фото броні, на ній два влучення, але вона не пробита", - сказав OBOZREVATEL Івлєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 20 серпня на Харківську мерію напав озброєний невідомий. Він відкрив стрілянину по будівлі, поранив охоронця і вбив поліцейського.

Загиблим поліцейським виявився 29-річний Дмитро Кирієнко. У нього залишилася маленька дочка.

Як розповідають у мерії, двері будівлі відкрив охоронець, прийнявши постріли з пістолета за вибухи петарди. В результаті він був поранений, а стрілок проник всередину.