"Це вбивство": генерал зробив заяву про смерть Тимчука

Загибель народного депутата України, координатора групи "Інформаційний спротив" Дмитра Тимчука не могла бути нещасним випадком.

"Я дотримуюся версії вбивства", – заявив OBOZREVATEL ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.

Коментуючи версію про те, що Тимчук міг випадково вистрілити в себе під час чищення нагородної зброї, генерал зауважив: "У нас досить часто смерті пояснювалися саме так: недбале поводження зі зброєю. І Кравченко двічі в себе стріляв, і Кушнарьов із карабіном поводився неправильно".

Дмитро Тимчук Апостроф

"Теоретично це, звісно, можливо. Ми пам'ятаємо, що навіть "подвійному самогубству" Кравченка знаходили пояснення, але насправді це малоймовірно. Я в це не вірю", – підкреслив Романенко.

Говорячи про мотиви злочину, він нагадав: "Дмитро Тимчук займав активну життєву позицію, був фахівцем у військовій галузі, досить патріотичним, проукраїнським".

Будинок, де був знайдений мертвим Дмитро Тимчук

Так, "у нього могли бути вороги – теж із активною життєвою позицією. Не тільки дуже потужний зовнішній противник в особі Росії та її спецслужб, але ще й п'ята колона, представникам якої завжди можуть допомогти ті ж росіяни чи будь-хто. У них великий досвід у таких справах, і за бажання вони можуть це організувати", – упевнений генерал.

У той же час Романенко зізнався, що не схильний довіряти українській правоохоронній системі й, зокрема, висновкам судової експертизи, яка буде проведена – "з урахуванням стану справ у нашій правоохоронній системі, правдивість такої експертизи в мене викликає сумніви".

Як писав OBOZREVATEL, 19 червня в Києві був знайдений мертвим координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат фракції "Народний фронт" Дмитро Тимчук. Правоохоронці розглядають три версії загибелі нардепа Тимчука: нещасний випадок, необережність або кримінал.

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