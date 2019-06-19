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"Це вбивство": генерал зробив заяву про смерть Тимчука

11.5тЧитати матеріал російською

Загибель народного депутата України, координатора групи "Інформаційний спротив" Дмитра Тимчука не могла бути нещасним випадком.

"Я дотримуюся версії вбивства", – заявив OBOZREVATEL ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.

Коментуючи версію про те, що Тимчук міг випадково вистрілити в себе під час чищення нагородної зброї, генерал зауважив: "У нас досить часто смерті пояснювалися саме так: недбале поводження зі зброєю. І Кравченко двічі в себе стріляв, і Кушнарьов із карабіном поводився неправильно".

Дмитро Тимчук

Дмитро Тимчук

Апостроф

"Теоретично це, звісно, можливо. Ми пам'ятаємо, що навіть "подвійному самогубству" Кравченка знаходили пояснення, але насправді це малоймовірно. Я в це не вірю", – підкреслив Романенко.

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Говорячи про мотиви злочину, він нагадав: "Дмитро Тимчук займав активну життєву позицію, був фахівцем у військовій галузі, досить патріотичним, проукраїнським".

Будинок, де був знайдений мертвим Дмитро Тимчук

Будинок, де був знайдений мертвим Дмитро Тимчук

Так, "у нього могли бути вороги – теж із активною життєвою позицією. Не тільки дуже потужний зовнішній противник в особі Росії та її спецслужб, але ще й п'ята колона, представникам якої завжди можуть допомогти ті ж росіяни чи будь-хто. У них великий досвід у таких справах, і за бажання вони можуть це організувати", – упевнений генерал.

У той же час Романенко зізнався, що не схильний довіряти українській правоохоронній системі й, зокрема, висновкам судової експертизи, яка буде проведена – "з урахуванням стану справ у нашій правоохоронній системі, правдивість такої експертизи в мене викликає сумніви".

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Загинув нардеп Тимчук: у версії смерті знайшли дивний момент

Як писав OBOZREVATEL, 19 червня в Києві був знайдений мертвим координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат фракції "Народний фронт" Дмитро Тимчук. Правоохоронці розглядають три версії загибелі нардепа Тимчука: нещасний випадок, необережність або кримінал.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Дмитро ТимчукІгор Романенко
Місце
Україна
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Многие волонтеры на АТО сидели на хороших финансовых потоках. Могли и убить.
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Пане Ігорю, ви справжній дипломат, "викликає сумніви" - майже комплімент; по справжньому - бордель, бардак, збірна потвор та ненажер-хабарників. Єдина функція під керівництвом авакяна - збереження сідниць презика і наближених.
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Ронович Рон
Ронович Рон
Может кондиционер взорвался ???
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