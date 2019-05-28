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Загибель сім'ї мецената на Прикарпатті: спливли моторошні подробиці

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Загибель відомого мецената Михайла Петріва і його дружини в Коломиї обросла новими подробицями. Як з'ясувалося, чоловік спершу застрелив свою дружину, а потім застрелився сам.

"Правоохоронці встановили, що загинуло подружжя з Коломиї: 56-річна жінка і 54-річний чоловік. Біля тіла чоловіка виявлений обріз мисливської гладкоствольної рушниці та газовий пістолет. Між подружжям виникла сварка, під час якої чоловік убив свою дружину, вистріливши в неї з рушниці", — повідомили в Нацполіції Івано-Франківської області.

На Прикарпатті знайшли мертвими відомого мецената з дружиною

На Прикарпатті знайшли мертвими відомого мецената з дружиною

Нацполіція Івано-Франківської області

У результаті отриманого вогнепального поранення жінка померла на місці.

"Далі чоловік підпалив одну з кімнат будинку й покінчив життя самогубством — застрелився. В будинку поліцейські виявили та вилучили передсмертну записку, в якій чоловік просить вибачення у рідних за скоєне", — додали в поліції.

Михайло Петрів

Михайло Петрів

Fb мецената

Поліція внесла до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення та проводить перевірку за цим фактом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Києвом 32-річний депутат і футболіст у стані алкогольного сп'яніння вбив ветерана АТО і його батька.

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