"Це не було самогубство": що відомо про загибель ветерана АТО "Сенсея" у Києві

Увечері у вівторок, 22 жовтня, у центрі Києва, на вулиці Пушкінській, пролунав вибух. Загинуло двоє людей, серед яких – легендарний учасник АТО, колишній морський піхотинець, гвардієць батальйону "Донбас", засновник благодійного фонду "Купол" Віктор Дегтярьов (позивний "Сенсей").

Повідомлення про обставини події досить суперечливі. Так, очевидці стверджують, що нібито двоє загиблих, сидячи на сходинках бару, крутили гранату, що якоїсь миті випала з рук і здетонувала. Інші стверджують, що нібито між чоловіками трапився конфлікт. Так чи інакше, правоохоронцям належить провести велику роботу, щоб з'ясувати всі обставини.

OBOZREVATEL зібрав найважливішу інформацію про легендарного ветерана АТО, а також версії військових експертів щодо можливих причин його загибелі.

Головне:

Більшість експертів відкидає версію самогубства

Найбільш імовірна версія – необережне поводження зі зброєю

Експерти не виключають фактора зовнішнього втручання

Віктор "Сенсей" Дегтярьов Facebook Віктор Дегтярьов

Хто такий Віктор Дегтярьов

У день смерті "Сенсею" було 53 роки.

Він служив у 810-й окремій бригаді морської піхоти Чорноморського флоту ВМФ Радянського Союзу.

Після армії пішов навчатися до Миколаївського педінституту, де отримав диплом за спеціальністю "Допризовна і фізична підготовка". Потім кілька років працював спортивним інструктором.

У 1998 році Дегтярьов очолив Херсонську обласну федерацію Ушу і Кунг-фу – з цим пов'язаний його позивний "Сенсей".

З 2002 року "Сенсей" переїхав до Києва і почав працювати тренером східних єдиноборств.

У 2013 році Дегтярьов заснував Союз морських піхотинців України.

Брав участь у Революції Гідності 2013-2014 років.

Воював на Донбасі практично від самого початку війни. У складі добробату "Донбас" створив групу спецпризначення "Купол".

"Сенсей" брав участь у боях під Іловайськом. Там він був важко поранений, втратив кілька пальців на руці. Відтоді Дегтярьов не міг тримати зброю в руках, і вирішив допомагати українським бійцям як інструктор.

"Українець – це тріада", підписав це фото "Сенсей" Facebook Віктор Дегтярьов

Він організував благодійний фонд "Купол" для надання волонтерської допомоги бійцям, для підтримки і реабілітації ветеранів АТО, для пошуку зниклих безвісти. Фонд сприяв у справі обміну полоненими.

У "Сенсея" залишилася дружина і троє дітей.

Яким був "Сенсей": спогади побратима

Ветеран АТО Василь:

"Коли почалися січневі події на Майдані, я зі своїм побратимом Романом поїхав туди. Там ми познайомилися з морськими піхотинцями і з "Сенсеєм".

Вперше на війні я зустрівся з ним 27 квітня 2014 року. Ми вирішили приєднатися до щойно сформованого окремого батальйону ветеранів морської піхоти.

Віктор запам'ятався мені як харизматичний лідер, який дуже багато знав у військовій справі. Він виявив і дуже хороші організаторські здібності. Зокрема домігся того, щоб усі бійці "Купола" отримали статус учасника бойових дій.

До речі, тоді, п'ять років тому, він був у дуже хорошій спортивній формі.

Він справляв враження енергійної людини. І після фронту, після Іловайська у нього було багато планів на майбутнє. Він казав: "Бог залишив мені життя, і я працюватиму, щоб смерть наших хлопців не була марною".

Востаннє я зустрічався з Віктором 2 місяці і 5 днів тому. Ми поговорили, позгадувати, поплакали. І наостанок він сказав: "Будеш у Києві, приїзди". А тепер з'ясувалося, що приїду я до нього на похорон.

Віктор Дегтярьов на могилі побратима Романа Facebook Віктор Дегтярьов

Спецоперація Кремля? Фатальна випадковість? Версії загибелі "Сенсея"

Побратим "Сенсея", ветеран АТО Василь

"Я не вірю в те, що пишуть в інтернеті – що, мовляв, граната випадково випала і вибухнула. Я можу припустити, що гранату кинули в нього. Після того, як спрацював запал, до вибуху є ще 3 секунди. Іноді за цей час гранату вдається навіть відкинути убік.

Повірити в те, що у нього були якісь думки типу: "Мені все набридло, я підірву гранату" – я не можу. Я такого в ньому не бачив. Він був життєрадісною людиною, мав дуже багато планів.

Я спілкувався з хлопцями, які його знали. Ніхто з них теж не вірить, що він міг підірвати себе.

Але ми всі ходимо під одним небом, рано чи пізно ми всі там будемо. І ми розуміємо, що частково йде зачистка, що громадянська війна уже триває, прихована війна.

Знаю, що в цьому районі натикано багато камер спостереження, є і дівчина-свідок. Думаю, поліція з'ясує, що до чого".

Місце вибуху на Пушкінській

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука

"Я абсолютно припускаю версію про гру з гранатою. На жаль, є певна частина хлопців, які, демобілізувавшись після війни, не змогли адаптуватися до життя в цивільних умовах. І це правда. Це величезна проблема для всієї країни.

Я не можу точно сказати, гралися вони з гранатою чи ні, бо мене там не було. Але те, що такі ігри-забави періодично виникають, зокрема і на передку – це правда.

Що стосується версії про спецоперацію Кремля, то, думаю, це навряд. Я схиляюся до думки, що це, скоріше, необережне поводження зі зброєю".

На місці вибуху працює поліція Поліція Києва

Ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан

"Попередні дані свідчать про те, що мало місце необережне поводження з бойовою гранатою.

"Сенсей" – людина відома в АТО, він пройшов відповідний вишкіл, він розумів, з чим має справу. І, очевидно, був упевнений в тому, що може надійно і безпечно діяти з гранатою. Тому і допустив необережне поводження.

Безумовно, це урок для всіх тих, хто перебуває чи перебував у зоні бойових дій: у жодному разі неприпустимо брати з собою зброю, тим паче таку, як бойова граната, яка невідомо як може спрацювати в тій чи іншій ситуації.

Тому правила для всіх одні: якщо ти залишаєш фронт, ти повинен всю зброю залишити там, де того вимагає Статут, українське законодавство і, врешті-решт, здоровий глузд.

На жаль, ми змушені констатувати, що цей герой АТО не виконав ці статутні, законодавчі та громадянські вимоги, і допустив таку трагедію.

Схоже, що тут не було ані конфлікту, ані спецоперації.

І все ж таки дивно, що людина, яка перебувала на фронті, яка мала навички поводження зі зброєю та вибуховими речовинами, вчинила саме так і трапилося те, що трапилося. Тому я не виключаю, що ця граната кимось була приведена в такий стан, що могла вибухнути абсолютно несподівано для самого "Сенсея".

У країні, що перебуває у стані зовнішньої агресії з боку Російської Федерації, виключати нічого не можна.

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