Загибель нардепа Тимчука: поліція назвала основні версії

Правоохоронці розглядають три версії загибелі народного депутата, координатора групи "Інформаційний спротив" Дмитра Тимчука.

Це, зокрема, необережність, повідомив глава Національної поліції України Сергій Князєв (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Є низка робочих версій, серед яких можливий нещасний випадок, необережне поводження зі зброєю, а також будуть розглядатися версії кримінального характеру", – повідомив він.

У момент смерті Тимчук перебував у квартирі не один. Свідчення його дружини та сусідів збирає поліція.

Дмитро Тимчук Facebook Dmytro Tymchuk

Спікер МВС Артем Шевченко також заявляв, що будуть розглядатися версії вбивства і самогубства, пише Hromadske.

Інформація про загибель нардепа з'явилася 19 червня. За попередньою інформацією, Дмитро Тимчук помер у себе вдома в результаті пострілу, який пролунав під час чищення його нагородної зброї.

Як писав OBOZREVATEL, першу версію смерті деякі друзі загиблого визнали сумнівною, оскільки Тимчук добре розбирався у військовій справі і повинен був знати про небезпеку чистки зарядженого зброї.

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