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Загибель морпіхів під Павлополем: з'явилися фото Героїв

7.2т Читати матеріал російською

У мережі опублікували фотографії чотирьох морпіхів ЗСУ, які загинули 6 серпня під Павлополем на Донбасі в результаті атаки окупантів.

Їхні портрети показала на своїй сторінці у Facebook засновник проекту "Книга пам'яті" Оксана Трапезун. "6 серпня 2019 року в результаті обстрілу поблизу села Павлопіль загинули чотири воїни 36-ї окремої бригади морської піхоти. Олександр Шарко, старший матрос. Владислав Рак, матрос. Сергій Шандра, солдат. Василь Курдов, матрос. Вічна пам'ять і слава Героям", – написала вона.

Також інформація про загиблих воїнів з'явилася на офіційних сторінках і у Facebook місцевих військкомату і органів самоврядування.

Загиблі морпіхи ЗСУ

Загиблі морпіхи ЗСУ

"Новинарня"

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Так, у Чернігівському обласному військкоматі повідомили, що старший матрос Олександр Шарко 1988 року народження був помічником гранатометника. Він проживав у Козелецькому районі Чернігівської області.

Олександр Шарко

Олександр Шарко

Facebook Оксани Трапезун

Матрос Владислав Рак 1998 року народження, гранатометник, проживав у смт Козелець Чернігівської області.

Владислав Рак

Владислав Рак

Facebook Оксани Трапезун

Зі свого боку Братська РДА (Миколаївська область) розповіла про ще одного загиблого захисника. Це – Василь Курдов із села Ганнівка. Він служив у військовій частині А 2777 окремої бригади морської піхоти.

Василь Курдов

Василь Курдов

Facebook Оксани Трапезун

Солдат Сергій Шандра 1995 року народження був родом із села Торчин Хмільницького району Вінницької області. Як пише "Vежа", вдома у Сергія залишилася тільки мама (батько помер рік тому) і сестра, яка із сім'єю проживає окремо.

Сергій Шандра

Сергій Шандра

Facebook Оксани Трапезун

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
ЗСУ
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Г-да х-хлы, не надоело х-й заниматься на протяжении 5 лет, уж пора кастрюлю то отрывать. Ну кинули вас, ну обманули, ну еще раз обманут, не впервой. Причем тут другие, себя ни в чем не хотите винить?
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Serov Oleg
Serov Oleg
заметил,что среди десятков погибших воЕнов,данные о которых выложены на обозе,нет ни одного жителя крупных городов.....исключительно,сельские жители...
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Serov Oleg, нищета и безработиться делает свое дело.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Помнится, как ещё недавно Обосроз с бровадой и громкими заголовками публиковал тут видео минометных обстрелов и ополченцев и жилых домов. Запомните, щеневмерлики, это не последние ваши жертвы турчиновской войны.
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