Загибель морпіхів під Павлополем: з'явилися фото Героїв

У мережі опублікували фотографії чотирьох морпіхів ЗСУ, які загинули 6 серпня під Павлополем на Донбасі в результаті атаки окупантів.

Їхні портрети показала на своїй сторінці у Facebook засновник проекту "Книга пам'яті" Оксана Трапезун. "6 серпня 2019 року в результаті обстрілу поблизу села Павлопіль загинули чотири воїни 36-ї окремої бригади морської піхоти. Олександр Шарко, старший матрос. Владислав Рак, матрос. Сергій Шандра, солдат. Василь Курдов, матрос. Вічна пам'ять і слава Героям", – написала вона.

Також інформація про загиблих воїнів з'явилася на офіційних сторінках і у Facebook місцевих військкомату і органів самоврядування.

Загиблі морпіхи ЗСУ "Новинарня"

Так, у Чернігівському обласному військкоматі повідомили, що старший матрос Олександр Шарко 1988 року народження був помічником гранатометника. Він проживав у Козелецькому районі Чернігівської області.

Олександр Шарко Facebook Оксани Трапезун

Матрос Владислав Рак 1998 року народження, гранатометник, проживав у смт Козелець Чернігівської області.

Владислав Рак Facebook Оксани Трапезун

Зі свого боку Братська РДА (Миколаївська область) розповіла про ще одного загиблого захисника. Це – Василь Курдов із села Ганнівка. Він служив у військовій частині А 2777 окремої бригади морської піхоти.

Василь Курдов Facebook Оксани Трапезун

Солдат Сергій Шандра 1995 року народження був родом із села Торчин Хмільницького району Вінницької області. Як пише "Vежа", вдома у Сергія залишилася тільки мама (батько помер рік тому) і сестра, яка із сім'єю проживає окремо.

Сергій Шандра Facebook Оксани Трапезун

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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