Загибель морпіхів під Павлополем: з'явилися фото Героїв

У мережі опублікували фотографії чотирьох морпіхів ЗСУ, які загинули 6 серпня під Павлополем на Донбасі в результаті атаки окупантів.
Їхні портрети показала на своїй сторінці у Facebook засновник проекту "Книга пам'яті" Оксана Трапезун. "6 серпня 2019 року в результаті обстрілу поблизу села Павлопіль загинули чотири воїни 36-ї окремої бригади морської піхоти. Олександр Шарко, старший матрос. Владислав Рак, матрос. Сергій Шандра, солдат. Василь Курдов, матрос. Вічна пам'ять і слава Героям", – написала вона.
Також інформація про загиблих воїнів з'явилася на офіційних сторінках і у Facebook місцевих військкомату і органів самоврядування.
Загиблі морпіхи ЗСУ
"Новинарня"
Так, у Чернігівському обласному військкоматі повідомили, що старший матрос Олександр Шарко 1988 року народження був помічником гранатометника. Він проживав у Козелецькому районі Чернігівської області.
Олександр Шарко
Facebook Оксани Трапезун
Матрос Владислав Рак 1998 року народження, гранатометник, проживав у смт Козелець Чернігівської області.
Владислав Рак
Facebook Оксани Трапезун
Зі свого боку Братська РДА (Миколаївська область) розповіла про ще одного загиблого захисника. Це – Василь Курдов із села Ганнівка. Він служив у військовій частині А 2777 окремої бригади морської піхоти.
Василь Курдов
Facebook Оксани Трапезун
Солдат Сергій Шандра 1995 року народження був родом із села Торчин Хмільницького району Вінницької області. Як пише "Vежа", вдома у Сергія залишилася тільки мама (батько помер рік тому) і сестра, яка із сім'єю проживає окремо.
Сергій Шандра
Facebook Оксани Трапезун
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, підступно обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі.
З'ясувалися також нові подробиці трагедії – терористи вбили українців за допомогою спеціально пристосованої міни.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію під Павлополем на Донбасі та закликав главу Росії Володимира Путіна до термінових переговорів.
Вбивство Героїв прокоментував і спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян закликав Зеленського бити по окупантах на всіх фронтах.
Вранці 7 серпня Зеленський провів термінові телефонні переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Темою розмови стало вбивство проросійськими терористами українських морпіхів під Павлополем.
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