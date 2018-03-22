Загибель MH17: Нідерланди введуть особливі умови суду над підозрюваними

Направлений урядом Нідерландів у парламент законопроект про судове переслідування на території країни будь-яких підозрюваних у справі катастрофи рейса MH17 дозволяє суд за допомогою відеозв'язку.

Міністерство юстиції заявило, що закон дозволить іноземним підозрюваним поставати перед судом, зокрема по відеозв'язку, якщо їхня видача буде утруднена, передає Deutsche Welle.

Зазначається, що процес пройде в окружному суді міста Гааги.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року в Донецькій області був збитий пасажирський літак Boeing 777 компанії "Malaysia Airlines", який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. У результаті загинули 298 осіб, зокрема діти.

Терористи "ДНР" заявляли, що під Торезом вони збили військовий літак української армії. Пізніше ці повідомлення були видалені.

У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак MH17 був збитий ракетою з комплексу "Бук", привезеної з Росії в Первомайський район Донецької області, який на момент катастрофи вже перебував під контролем терористів.

Наразі триває слідство. Звинувачення поки не висунуто.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в МЗС РФ заявили, що США звинуватили Росію в катастрофі малазійського лайнера над Донбасом ще до того, як літак впав.