Терористи продовжували вести вогонь: яких втрат зазнала Україна на Донбасі за тиждень

За період з 15 до 21 листопада в районі проведення Операції Об'єднаних Сил на Донбасі окупаційними військами були вчинені 82 обстріли українських позицій із забороненої Мінськими угодами зброї, загинули 2 військовослужбовці, поранено 12 бійців.

"Найгарячішим" у плані обстрілів став день 17 листопада (16 обстрілів), "найспокійнішим" – 21 листопада (6 обстрілів).

Детальніше про головні події ООС цього тижня – у матеріалі OBOZREVATEL.

У пресцентрі ООС заявили про те, що "російські окупанти цинічно порушують будь-які домовленості". Зокрема, 19 листопада "на одній із ділянок українська сторона двічі просила "тишу" для надання допомоги пораненим. Збройні формування Російської Федерації давали на це згоду, але підступно продовжували вести вогонь по наших позиціях".

16 листопада від кулі снайпера загинув військовослужбовець 14 окремої механізованої бригади Артем Соколов. 19 листопада у селі Сущани Кагарлицького району Київської області відбувся похорон героя.

Артем Соколов Новинарня

Похорон Артема Соколова Цензор.НЕТ

19 листопада у Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону помер командир 128 окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ полковник Євген Коростельов. Важке поранення бойовий офіцер отримав 12 листопада під час виконання завдань у районі проведення ООС – він підірвався на вибуховому пристрої окупантів.

Президент України Володимир Зеленський відзначив загиблого командира посмертною нагородою – орденом Богдана Хмельницького. 20 листопада у Сумах легендарного комбрига провели в останню путь.

Євген Коростельов Цензор.НЕТ

У Сумах попрощалися з Євгеном Коростельовим sumy.today

Головні події в зоні ООС з 15 до 21 листопада

У п'ятницю, 15 листопада, нацгвардійці спільно з працівниками СБУ виявили в селі Чермалик Донецької області схрон зі зброєю.

У Чемарлику виявлений схрон зі зброєю Facebook Операція об'єднаних сил

У суботу, 16 листопада, у штабі ООС заявили про провокації російських окупаційних військ поблизу ділянки розведення сил №3, Петрівського. "Незважаючи на заяви про мирні ініціативи, російські окупаційні війська здійснюють провокації щодо зриву процесу розведення сил і засобів. Зокрема, в районі ділянки розведення №3 поблизу населених пунктів Богданівка і Петрівське в Донецькій області збройні формування РФ дві доби поспіль ведуть вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік від меж вищезазначеної ділянки".

Того ж дня у Широкиному військовослужбовці окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Бєлінського вшанували пам'ять загиблих на війні побратимів. Висоту поблизу цього населеного пункту українські морпіхи утримували кілька років поспіль.

16 листопада у Широкиному морпіхи вшанували пам'ять загиблих побратимів Facebook Операція об'єднаних сил

У вівторок, 19 листопада, заступник командувача ООС з питань застосування сил і засобів Нацгвардії генерал-майор Гусейн Вісханов перевірив організацію служби бригади швидкого реагування Нацгвардії. Особливу увагу він приділив зміцненню бойових позицій і можливості підрозділів ефективно протидіяти противнику на лінії зіткнення.

Організацію служби бригади швидкого реагування НГУ перевірив генерал Гусейн Вісханов Facebook Операція об'єднаних сил

У зоні ООС відбулися навчання за участю танкових підрозділів і бригад саперів.

19 листопада в ООС відбулися танкові навчання Facebook Операція об'єднаних сил

Українськими військовослужбовцями був збитий безпілотник-розвідник. "Завдяки злагодженим діям спостерігачів і розрахунків чергових вогневих засобів ворожий безпілотний літальний апарат був збитий зосередженим вогнем зі стрілецької зброї. При падінні на нежилому дворі БПЛА здетонував, що може свідчити про небезпечний вантаж, яким ворог намагався вразити наших військових", – повідомили у штабі ООС. І додали, що апарат переданий фахівцям для "вивчення та ідентифікації".

19 листопада на Горлівському напрямку знищено ворожий безпілотник Facebook Операція об'єднаних сил

У середу, 20 листопада, на КПВВ у Станиці Луганській побував президент України Володимир Зеленський. У поїздці його супроводжували: командувач ООС генерал Володимир Кравченко, посли Німеччини та Франції, спецпредставник глави ОБСЄ у Тристоронній контактній групі.

В процесі візиту главі держави повідомили, що будівництво мосту через річку Сіверський Донець завершено. Відкриття руху по ньому заплановане на 22 листопада.

20 листопада у Станиці Луганській побувала офіційна делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським Facebook Операція об'єднаних сил

У четвер, 21 листопада, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відвідав район проведення ООС, побував на позиціях морських піхотинців у Маріуполі. Глава Ради нагородив низку військовослужбовців загону морської охорони Прикордонної служби.

Спікер ВР Дмитро Разумков у Маріуполі Facebook Операція об'єднаних сил

У зоні проведення ООС вшанували пам'ять загиблих героїв Революції Гідності. Зокрема мітинги відбулися у Маріуполі, у Лимані та у Краматорську.

21 листопада у Маріуполі вшанували пам'ять героїв Революції Гідності Facebook Операція об'єднаних сил

Річниця Революції Гідності у Лимані Facebook Операція об'єднаних сил

У Краматорську відбувся мітинг із нагоди річниці Революції Гідності Facebook Операція об'єднаних сил

21 листопада своє свято відзначили військовослужбовці десантно-штурмових військ. Їх привітав командувач Операцією Об'єднаних сил, генерал Володимир Кравченко.

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