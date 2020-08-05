Загибель ІЛ-76 над Луганськом: експертиза визнала вину генерала Назарова

Військова експертиза визнала вину колишнього начальника штабу АТО Віктора Назарова в катастрофі ІЛ-76 з десантниками ЗСУ на борту у небі над Луганськом.

Відповідний документ оприлюднив на своїй сторінці у Facebook адвокат родичів загиблих захисників Віталій Погосян. Він також уточнив, що наступне засідання у справі Назарова призначено на 14:30 24 вересня. На ньому відбудуться судові дебати.

"Відповідь на основне запитання однозначна: дії посадових осіб штабу АТО на чолі з начальником штабу генерал-майором Назаровим, що здійснювали планування та проведення операції щодо перевезення зведеної парашутно-десантної роти літаками ІЛ-76 14.06.2014 року, перебувають у причинному зв'язку з настанням тяжких наслідків, що призвели до загибелі військовослужбовців, членів екіпажу, втрати озброєння, техніки та іншого військового майна", – написав правник.

Висновок експертизи у справі Назарова Facebook Віталія Погосяна

В оприлюдненому ним документі також зазначається, що жодних дій щодо забезпечення вжиття відповідних заходів, спрямованих на подолання протиповітряної оборони противника та захист літаків від ураження їх наземними вогневими засобами поблизу аеродрому м. Луганськ, які б гарантували успішне виконання бойового завдання, Назаровим не було сплановано, організовано та здійснено.

"Під час дослідження наданих документів експерти з'ясували, що генерал-майор Назаров В. М. як начальник штабу – перший заступник керівника АТО на території Донецької та Луганської областей в умовах, що склалися на 13.06.2014, міг і мав можливості вжити заходів щодо запобігання ураженню літака ІЛ-76МД №76777 14.06.2014", – сказано у висновку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

14 червня 2014 під час заходу на посадку в аеропорт Луганська терористи з ПЗРК збили Іл-76, на борту якого перебували 49 українських військовослужбовців, усі вони загинули.

На лаві підсудних опинився генерал-майор Віктор Назаров, який у момент трагедії був начальником штабу АТО. Його звинуватили в недбалому ставленні до служби, скоєному в бойових умовах, що призвело до тяжких наслідків.

27 березня 2017 року суд засудив Назарова до 7 років ув'язнення.