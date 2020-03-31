Загибель ексвласника "Авалю": з'явилися перші фото

Опубліковані перші фото з місця ДТП, в якій загинув колишній власник банку "Аваль" Федір Шпиг.

Знімки оприлюднило видання УНН (щоб подивитися їх, проскрольте новину до кінця).

На одному з фото видно розкидані уламки та речі з автомобіля на узбіччі дороги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній власник банку "Аваль" Федір Шпиг загинув у результаті ДТП 31 березня на трасі Київ-Чоп. Разом із ним загинула пасажирка Марія Шпиг, 1937 року народження. Ще одна пасажирка Ганна Волкова – госпіталізована.

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