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31 березня • оновлено в 22:46
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Загибель ексвласника "Авалю": з'явилися перші фото

6.2т
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Опубліковані перші фото з місця ДТП, в якій загинув колишній власник банку "Аваль" Федір Шпиг.

Знімки оприлюднило видання УНН (щоб подивитися їх, проскрольте новину до кінця).

На одному з фото видно розкидані уламки та речі з автомобіля на узбіччі дороги.

Загибель ексвласника "Авалю": з'явилися перші фото
Загибель ексвласника "Авалю": з'явилися перші фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній власник банку "Аваль" Федір Шпиг загинув у результаті ДТП 31 березня на трасі Київ-Чоп. Разом із ним загинула пасажирка Марія Шпиг, 1937 року народження. Ще одна пасажирка Ганна Волкова – госпіталізована.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна
Тег
банк
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