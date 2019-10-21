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21 жовтня • оновлено в 21:47
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Загибель ексміністра під Полтавою: з'явилися нові подробиці і фото

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Вертоліт із колишнім міністром аграрної політики Тарасом Кутовим розбився на території приватного домоволодіння.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на главу поліції Полтавської області Андрія Замахіна.

"Упав вертоліт, у результаті чого загинув колишній міністр агрополітики і продовольства Тарас Кутовий, упав практично у двір до людей. Сам Кутовий раніше користувався цим вертольотом. Місце трагедії ми оточили і завтра очікуємо приїзду експертів із Києва", – розповів він.

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У МВС підтвердили, що вертоліт прямував до Полтавської області з Києва, також опублікувавши нові знімки з місця трагедії.

Тарас Кутовий розбився під Полтавою

Тарас Кутовий розбився під Полтавою

МВС

Тарас Кутовий розбився під Полтавою

Тарас Кутовий розбився під Полтавою

МВС

Тарас Кутовий розбився під Полтавою

Тарас Кутовий розбився під Полтавою

МВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тарас Кутовий отримав ліцензію на управління вертольотом лише в липні поточного року.

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Особа
Тарас Кутовий
Місце
Україна Полтава

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