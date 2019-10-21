Загибель ексміністра під Полтавою: з'явилися нові подробиці і фото

Вертоліт із колишнім міністром аграрної політики Тарасом Кутовим розбився на території приватного домоволодіння.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на главу поліції Полтавської області Андрія Замахіна.

"Упав вертоліт, у результаті чого загинув колишній міністр агрополітики і продовольства Тарас Кутовий, упав практично у двір до людей. Сам Кутовий раніше користувався цим вертольотом. Місце трагедії ми оточили і завтра очікуємо приїзду експертів із Києва", – розповів він.

У МВС підтвердили, що вертоліт прямував до Полтавської області з Києва, також опублікувавши нові знімки з місця трагедії.

Тарас Кутовий розбився під Полтавою МВС

Тарас Кутовий розбився під Полтавою МВС

Тарас Кутовий розбився під Полтавою МВС

# ДСНС : сталося Падіння вертольоти "Робінсон - 44", внаслідок чого погибли 1 особа. Вертоліт слідував з м. Київ до Полтавської області.



До робіт залучили від ДСНС - 4 Рятувальник та 1 од. техніки. pic.twitter.com/t8V230GcWD - МВС України (@MVS_UA) October 21, 2019

Інформація относительно Падіння літального апарату у Полтавській області



Про 17 рік. 21 хв. Пожежа, что вінікла внаслідок Падіння вертольоти, ліквідовано. Від ДСНС для ліквідації НАСЛІДКІВ події Було Залуччя 4 Рятувальник та 1 од. техніки. pic.twitter.com/EUBc8rN2ex - МВС України (@MVS_UA) October 21, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тарас Кутовий отримав ліцензію на управління вертольотом лише в липні поточного року.

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