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22 жовтня • оновлено в 13:01
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/ Розслідування

Загибель ексміністра Кутового: поліція кваліфікувала справу

1.3т Читати матеріал російською

Правоохоронці Полтавщини відкрили кримінальне провадження за фактом падіння гелікоптера, внаслідок чого загинув ексміністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий.

Як повідомили на сайті пресслужби прокуратури Полтавської області, наразі розглядається недотримання правил.

"З метою з’ясування всіх обставин трагедії в Оржицькому районі Полтавської області, слідчим відділом ГУНП у області внесені відомості до ЄРДР. Попередня кваліфікація – ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил) КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Полтавської області", – вказали у відомстві.

Під Полтавою загинув Тарас Кутовий

Під Полтавою загинув Тарас Кутовий

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За версією слідства, 21 жовтня 2019 року приблизно о 16:00 на в’їзді до села Тарасенкове Оржицького району Полтавської області на присадибну ділянку одного з господарств упав та загорівся гвинтокрил. Унаслідок одна людина загинула.

"Під час огляду місця події жодних документів та інших речей, які б ідентифікували особу, не виявлено. За попередньою інформацією, на борту повітряного судна, ймовірно, перебував колишній народний депутат України, ексміністр аграрної політики та продовольства України", – повідомили у прокуратурі.

Як писав OBOZREVATEL, колишній міністр аграрної політики України Тарас Кутовий, який розбився на Полтавщині, керуючи вертольотом, у липні 2019 року отримав ліцензію пілота.

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Особа
Тарас Кутовий
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