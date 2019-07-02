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Загибель чотирьох дітей на Одещині: спливли нові обставини

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У селі Чорна Одеської області матері загиблих під час пожежі чотирьох дітей перебували в "групі ризику" як потенційно неблагополучні. Однак у полі зору соціальних служб їх не було.

Про це в ефірі ObozTV розповіла глава правління "Української мережі за права дитини" Дарина Касьянова, коментуючи вчинок двох молодих жінок, які п'яними залишили малолітніх дітей без нагляду.

"Діти маленькі, і дані сім'ї повинні були бути в полі зору не тільки соціальних служб. Наскільки мені відомо, фахівців соціальної роботи в селі немає. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який, за логікою, повинен був виявити таку сім'ю і взяти під соціальний супровід одну і другу, ліквідовано в 2015 році", – розповіла правозахисниця.

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"На все село працюють три соціальні працівники служби у справах дітей. Є поняття органи опіки та піклування, це глава села, представники медицини та поліції, соціальних служб. Їм точно в поле зору повинні були ці сім'ї потрапити. Ми знаємо, що одна з матерів народжувала дитину, будучи ще неповнолітньою – це завжди зона ризику. В неї було двоє дітей за короткий період часу. Швидше за все, і одна, і друга сім'я потребували соціального супроводу", – додала вона.

За її словами, у соцпрацівників є професійні критерії, за якими сім'я належить до групи ризику або не належить: "Я зараз не кажу про сім'ї в складних життєвих обставинах, а про групу ризику – неповна сім'я, родина, де хтось із батьків випиває, неблагополучна сім'я, де немає батьківських компетенцій, і вони не можуть піклуватися".

"Але тут питання не тільки до соцслужб. Першими дитину, який народжується в сім'ї, бачать медики, які з пологового будинку виписували цю маму. Якщо мама неблагополучна за якимись критеріями, медик повинен звернутися до служби у справах дітей – просимо звернути увагу на таку-то сім'ю, вона у нас викликає побоювання. Далі – патронаж, коли приходить медична сестра або педіатр і дивиться, як дитина розвивається до трьох років. Я знаю, що в ці сім'ї приходили представники медиків два тижні тому. Все було нормально, жодних претензій не було зафіксовано, зокрема, що ці сім'ї асоціальні", – повідомила Касьянова.

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Як зазначила правозахисниця, в селах соціальні служби не мають змоги контролювати такі сім'ї.

"Соціальні служби не виїжджають, у них немає машин. Вони можуть приїхати автобусом. Часто служби районні та обласні знаходяться далеко від місця проживання цих сімей. Дуже часто в селах, якщо брати ситуацію в цілому по Україні, просто фізично нема кому виїжджати, тому що соціальних працівників і в службах у справах дітей, і в соціальних центрах вкрай мало. У них немає навіть фінансової можливості приїхати за кожним викликом, яких щодня величезна кількість", – додала вона.

Загибель чотирьох дітей на Одещині: спливли нові обставини

ДержНС в Одеській області

Загибель чотирьох дітей на Одещині: спливли нові обставини

ДержНС в Одеській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 липня в Одеській області четверо малолітніх дітей 2017-18 років народження загинули через пожежу в приватному будинку. Матерів на момент пожежі вдома не було. Вони перебували у дворі в стані алкогольного сп'яніння.

Раніше в Чернігівській області в пожежі загинули двоє дітей 2015 і 2016 років народження. Можливим винуватцем НП назвали їхню матір.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Дар’я Касьянова
Місце
УкраїнаОдеса
Теги
дітизагинули діти
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