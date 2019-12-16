Загадкова смерть школяра на полі: подробиці трагедії під Тернополем

У Тернопільській області знайшли тіло 15-річного школяра Віктора Груб'яка, який зник 22 листопада. Труп знаходився в полі між населеними пунктами Золота Слобода і Вівся.

OBOZREVATEL дізнався подробиці трагедії.

За даними ГУ Національної поліції Тернопільщини, смерть підлітка настала в результаті переохолодження. Це показали результати судово-медичної експертизи.

"Ознак насильницької смерті на тілі поліцейські не виявили", – зазначили у відомстві.

15-річний Віктор Груб'як ГУНП в Тернопільській області

Версія з переохолодженням хоч і може здатися незвичайною, чимало місцевих жителів схильні в неї вірити.

Голова сільської ради в Золотій Слободі Ігор Мидло згадує, що коли підліток зник, на вулиці стояв туман, дув холодний вітер і був мороз.

"Раніше я б сам не повірив, але тепер на 100% впевнений, що Віктор помер від переохолодження. Я був на місці разом з поліцейськими, коли вони оглядала тіло. Віктор лежав на голій землі на спині. Він був дуже легко одягнений. На ньому були легкі кросівки, спортивні штани, футболка, легка спортивна куртка, зверху безрукавка. Шапки на голові не було", – розповів він OBOZREVATEL.

Тіло знайшли на зораному полі

За версією поліції, школяр заблукав Google. Maps

Сільский голова зазначив, що візуально на тілі не було ніяких слідів стороннього впливу.

Як же школяр опинився на зораному полі? За офіційними даними, хлопець повертався з дискотеки в клубі і, ймовірно, заблукав. В результаті він пішов у напрямку Козівського цукрового заводу, що в протилежному боці від села.

Джерело OBOZREVATEL повідомило, що в той трагічний день школяр перед тим, як прийти в клуб, вживав алкоголь. "Також він вживав алкоголь після дискотеки", – уточнило джерело.

Віктор Гру'бяк

Трагедія сталася у Козівському районі Google. Maps

Всі обставини трагедії на сьогоднішній день встановлюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Житомирській області 21-річна дівчина загинула від переохолодження внутрішніх органів після того, як її нібито висадили з маршрутки між населеними пунктами.

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