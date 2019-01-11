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Задушив дружину, доньку та вбив себе: з'явилися деталі страшної трагедії під Одесою

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З'явилися подробиці трагедії під Одесою, у якій чоловік убив дружину та доньку, а опісля наклав на себе руки.

На тілах усіх загиблих поліцейські виявили сліди насильницької смерті, передає ТСН.

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"Я зайшов і побачив: на підлозі лежали два трупи: чоловік і жінка. І справа на дивані лежала дівчинка. Жінку він, мабуть, душив руками, а дівчинку чи то шнуром, чи то чимось ще. А у нього були три-чотири завдані канцелярським ножем розрізи", – розповів понятий Олександр Родедян.

Сусід додав, що сім'я була благополучною, не скандалила, хоч і здавалася трохи відстороненою.

"Попередньо встановлено, що господар квартири задушив своїх дружину і доньку, а потім наклав на себе руки", – заявив глава ГУНП в Одеській області Дмитро Головін.

Трагедія під Одесою

Трагедія під Одесою

KrasnodarMedia

Сусіди повідомили, що чоловіка напередодні нібито звільнили з роботи, що якось негативно могло вплинути на нього. Мовляв, оскільки він був єдиним годувальником у родині, той впав у відчай. Поліція проводить розслідування, мотиви вбивства і самогубства поки не встановили.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що спливли нові подробиці побиття нянею малюка в Одесі.

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