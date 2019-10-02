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2 жовтня • оновлено в 09:29
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/ Розслідування

Задушила ковдрою: у Харкові донька вбила матір і викинула труп на будівництві

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У Харкові жінка під час сварки задушила рідну матір, а труп вивезла і сховала на покинутому будівництві.

Як сказано в сюжеті ТСН, труп, загорнутий в сміттєві пакети, знайшли лише через кілька місяців.

Поліцейські не відразу встановили особу загиблої, адже про зникнення жінки ніхто не заявляв.

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"Після розтину експерти сказали, що тіло пролежало приблизно два тижні. Один сусід впізнав, що в цьому халаті вона виносила сміття. Потім вже зуби і все інше, експертизи ДНК", – повідомив керівник сектора превенції Немішлянського відділу поліції Олександр Гребеник.

В ході розслідування поліцейські з'ясували ім'я загиблої, нею виявилася 73-річна харків'янка по імені Раїса, яка проживала з 52-річною дочкою. Поліція встановила, що донька жертви теж зникла, але перед цим сказала сусідам і знайомим, що мати поїхала за кордон до родичів, тому її не шукали.

Зі слів сусідів, пенсіонерка працювала прибиральницею в дитячому саду. Вона проживала з дочкою і часто сварилися. Поліція затримала підозрювану вже в Києва, куди вона втекла після вбивства.

Дочка задушила матір ковдрою

Дочка задушила матір ковдрою

Ілюстрація

"Підозрювана визнає провину, але лише частково. Вона говорить про те, що не було наміру на вбивство", – розповів прес-секретар прокуратури Київської області Віта Дубовик.

За даними слідства, дочка вбила матір і після вночі на тачці вивезла труп на занедбане будівництво за кілометр від будинку.

"У них постійно виникали конфлікти на грунті того, що дочка приводила до себе чоловіків. І в ході одного з конфліктів дочка накинула стрічку з ковдрою і задушила її", – зазначив глава Немішлянського відділу поліції Кирило Щербинський.

Підозрювану помістили під варту в СІЗО, їй загрожує до 15 років тюремного ув'язнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Харкові мати вбила дитину телефоном.

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Місце
Україна Харків
Теги
вбивство Національна поліція України
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