Задушила ковдрою: у Харкові донька вбила матір і викинула труп на будівництві

У Харкові жінка під час сварки задушила рідну матір, а труп вивезла і сховала на покинутому будівництві.

Як сказано в сюжеті ТСН, труп, загорнутий в сміттєві пакети, знайшли лише через кілька місяців.

Поліцейські не відразу встановили особу загиблої, адже про зникнення жінки ніхто не заявляв.

"Після розтину експерти сказали, що тіло пролежало приблизно два тижні. Один сусід впізнав, що в цьому халаті вона виносила сміття. Потім вже зуби і все інше, експертизи ДНК", – повідомив керівник сектора превенції Немішлянського відділу поліції Олександр Гребеник.

В ході розслідування поліцейські з'ясували ім'я загиблої, нею виявилася 73-річна харків'янка по імені Раїса, яка проживала з 52-річною дочкою. Поліція встановила, що донька жертви теж зникла, але перед цим сказала сусідам і знайомим, що мати поїхала за кордон до родичів, тому її не шукали.

Зі слів сусідів, пенсіонерка працювала прибиральницею в дитячому саду. Вона проживала з дочкою і часто сварилися. Поліція затримала підозрювану вже в Києва, куди вона втекла після вбивства.

Дочка задушила матір ковдрою Ілюстрація

"Підозрювана визнає провину, але лише частково. Вона говорить про те, що не було наміру на вбивство", – розповів прес-секретар прокуратури Київської області Віта Дубовик.

За даними слідства, дочка вбила матір і після вночі на тачці вивезла труп на занедбане будівництво за кілометр від будинку.

"У них постійно виникали конфлікти на грунті того, що дочка приводила до себе чоловіків. І в ході одного з конфліктів дочка накинула стрічку з ковдрою і задушила її", – зазначив глава Немішлянського відділу поліції Кирило Щербинський.

Підозрювану помістили під варту в СІЗО, їй загрожує до 15 років тюремного ув'язнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Харкові мати вбила дитину телефоном.

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