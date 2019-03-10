|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Задавлюють те, залишилося!" Кримчан розлютили плани окупантів

788Читати матеріал російською

Жителі анексованого Росією українського Криму розкритикували ідею окупантів провести авто- і мотопробіги, приурочені до п'ятої річниці "Кримської весни".

Своє обурення кримчани висловили в соціальних мережах. Відповідним постом поділився блогер "КРЫМский бандеровец" на сторінці у Twitter.

Судячи з опублікованої інформації, самопроголошена влада вирішила провести пробіги за маршрутом Сімферополь — Севастополь — гора Гасфорта.

Новини
Копають лопатами, як картоплю: в Криму розграбували унікальний палац

Прикметно, що в акції запросили взяти участь членів байкерського мотоклубу "Нічні вовки", шанувальником якого є президент Росії Володимир Путін.

Користувачі мережі назвали захід цирком і різко висловилися про нього. "Мені здавалося, що мото- і автопробіги вже досить "прокотилися" по долях кримчан. А ні, не накаталися ще. Продовжують задавлювати все, що залишилося", — написала одна з коментаторів.

"Задавлюють те, залишилося!" Кримчан розлютили плани окупантів
Коментарі до посту "Кримський бандерівця"

Коментарі до посту "Кримський бандерівця"

Ілюстрація. Анексія Криму

Ілюстрація. Анексія Криму

УНІАН

Як раніше писав OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму за останній рік збільшилася ціна на квартири. Експерти пов'язали ситуацію із запуском незаконного Кримського моста.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Особа
КРИМський бандерівець
Місце
Україна
Тег
Крим
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
3
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Крымскому бандеровцу из киева конечно виднее))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги