"Задавлюють те, залишилося!" Кримчан розлютили плани окупантів

Жителі анексованого Росією українського Криму розкритикували ідею окупантів провести авто- і мотопробіги, приурочені до п'ятої річниці "Кримської весни".

Своє обурення кримчани висловили в соціальних мережах. Відповідним постом поділився блогер "КРЫМский бандеровец" на сторінці у Twitter.

Судячи з опублікованої інформації, самопроголошена влада вирішила провести пробіги за маршрутом Сімферополь — Севастополь — гора Гасфорта.

Прикметно, що в акції запросили взяти участь членів байкерського мотоклубу "Нічні вовки", шанувальником якого є президент Росії Володимир Путін.

Користувачі мережі назвали захід цирком і різко висловилися про нього. "Мені здавалося, що мото- і автопробіги вже досить "прокотилися" по долях кримчан. А ні, не накаталися ще. Продовжують задавлювати все, що залишилося", — написала одна з коментаторів.

Коментарі до посту "Кримський бандерівця"

Ілюстрація. Анексія Криму УНІАН

Як раніше писав OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму за останній рік збільшилася ціна на квартири. Експерти пов'язали ситуацію із запуском незаконного Кримського моста.

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