"Задавлюють те, залишилося!" Кримчан розлютили плани окупантів

Жителі анексованого Росією українського Криму розкритикували ідею окупантів провести авто- і мотопробіги, приурочені до п'ятої річниці "Кримської весни".
Своє обурення кримчани висловили в соціальних мережах. Відповідним постом поділився блогер "КРЫМский бандеровец" на сторінці у Twitter.
Судячи з опублікованої інформації, самопроголошена влада вирішила провести пробіги за маршрутом Сімферополь — Севастополь — гора Гасфорта.
Прикметно, що в акції запросили взяти участь членів байкерського мотоклубу "Нічні вовки", шанувальником якого є президент Росії Володимир Путін.
Користувачі мережі назвали захід цирком і різко висловилися про нього. "Мені здавалося, що мото- і автопробіги вже досить "прокотилися" по долях кримчан. А ні, не накаталися ще. Продовжують задавлювати все, що залишилося", — написала одна з коментаторів.
Крим. П'ята річниця окупації. pic.twitter.com/wfSE0MeyJT- Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 10 березня 2019 р.
Коментарі до посту "Кримський бандерівця"
Ілюстрація. Анексія Криму
УНІАН
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