Головна Новини
12 жовтня • оновлено в 22:08
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Розслідування

Анатолій Кравчук
Анатолій Кравчук
Всі статті автора

Зачистки продовжуються: в Москві заарештували Пушиліна

5.9т

У Москві заарештували Дениску Пушиліна.

Як виявилось, цей таємний прихильник Бендери і справжній патріот України, завдав ворогові економічних збитків такого розміру, що їм тепер і санкцій не треба.

Новини
Как Кремль будет шахтеров взрывать

Думаю їх економіка вже фактично завалилась, просто вони цього ще не побачили і все це, виключно завдяки простому донбаському хлопчині Пушиліну, яким навіть бувалий слідчий комітет Росії щиро захопився і навіть хоч в чом-то, почав подражати.

Йдеться про гроші, які Пушилін в "ліце" такої собі фіктивної фірми, як ДНР, заборгували "Газпрому" за газ, а це не мало не багато, а 1 млрд. доларів США. Так саме США, а не, як ви могли собі подумати - 1 млрд. доларів ДНР, ага фігушкі вам окупанти падлючі. Бо, якщо вже шкодити то - по крупному, так нас вчили в школі СБУ – казав потім на допитах в застєнках ФСБ Пушилін.

Новини
Жрите, россияне. Вы создали монстра, теперь он пришел к вам

Це вам за Іловайськ! – гучно з явним западенським акцентом викрикнув Пушилін при затриманні його ФСБешніками в Москві, куди він поїхав аби заложити взривчатку під башню Кремля.

Слава Україні! - почули москвичі, вже його придушений крик із закритого воронка...

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Анатолій Кравчук Анатолій Кравчук
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
1
25
Смішно
16
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Де би лы! НАД ВАМИ СМЕЮТСЯ!!! "..Це вам за Іловайськ! – гучно з явним западенським акцентом викрикнув Пушилін при затриманні його ФСБешніками в Москві, куди він поїхав аби заложити взривчатку під башню Кремля."
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Це шо за плешивый агапит КравчуГ?))))))) Очередной ПОТЕРЬНЕТКА?)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Карпов Стас
Карпов Стас
И этот туда же! Уже известно, что это фейк
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / думки

ads pixel