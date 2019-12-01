Головна Новини
1 грудня • оновлено в 22:19
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Зачаїлися: терористи на Донбасі різко змінили тактику атак

9.4т
Читати матеріал російською

За минулу добу, 30 листопада, російські терористи чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. А вже 1 грудня було скоєно один обстріл.

Про це повідомив пресцентр ООС на своїй сторінці у Facebook. Втрат серед українських воїнів не було.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Новолуганського, російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Терористи на Донбасі різко змінили тактику атак

Терористи на Донбасі різко змінили тактику атак

Ua.news/112.ua

А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксували ще три обстріли. Зокрема, неподалік Водяного вогонь вівся з мінометів калібру 82 мм, заборонених Мінськими домовленостями, біля Красногорівки – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї.

Новини
"Куля залетіла під око та пробила мозок": лікар розповів про "воскресіння" героя ООС

"З початку цієї доби (1 грудня – Ред.) один обстріл, з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, російські окупаційні війська здійснили у районі Новолуганського. Втрат з нашого боку немає", – йдеться в дописі.

Як написав офіцер ЗСУ Анатолій (Штріліц) Штефан на своїй сторінці у Telegram, 30 листопада було поранено четверо російських окупантів.

Карта

Карта

mediarnbo.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 листопада російська окупаційна армія сім разів порушила режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу загинув один боєць ЗСУ.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
12
47
Смішно
3
Цікаво
6
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Предчувствуя свой политический крах, МАЙДАНОВСКИЕ НАЦИСТЫ в бессильной ЗЛОБЕ пытается запугать жителей Донбасса своими ВАРВАРСКИМИ ОБСТРЕЛАМИ, тем самым погружая себя всё глубже в трясину ПРЕСТУПЛЕНИЙ перед украинским народом.
Показать комментарий полностью
Ответить
7
0
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Может жопоголовым по своим минным полям походить?
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Павловская Екатерина
Павловская Екатерина
Tapasenko 0leg, зачем такие сложности? Персональная граната ничем не хуже. С побратимом на крылечке чеку покрутить.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Не затаились, а ждут когда *побратимам" стиральный порошок для шаровар подвезут.
Показать комментарий полностью
Ответить
10
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги