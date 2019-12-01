Зачаїлися: терористи на Донбасі різко змінили тактику атак

За минулу добу, 30 листопада, російські терористи чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. А вже 1 грудня було скоєно один обстріл.

Про це повідомив пресцентр ООС на своїй сторінці у Facebook. Втрат серед українських воїнів не було.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Новолуганського, російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Терористи на Донбасі різко змінили тактику атак Ua.news/112.ua

А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксували ще три обстріли. Зокрема, неподалік Водяного вогонь вівся з мінометів калібру 82 мм, заборонених Мінськими домовленостями, біля Красногорівки – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї.

"З початку цієї доби (1 грудня – Ред.) один обстріл, з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, російські окупаційні війська здійснили у районі Новолуганського. Втрат з нашого боку немає", – йдеться в дописі.

Як написав офіцер ЗСУ Анатолій (Штріліц) Штефан на своїй сторінці у Telegram, 30 листопада було поранено четверо російських окупантів.

Карта mediarnbo.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 листопада російська окупаційна армія сім разів порушила режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу загинув один боєць ЗСУ.

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