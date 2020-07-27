МоваЯзык

Топтеми:

Забродський пояснив, навіщо Путін погодився на перемир'я на Донбасі

Олексій Тітофф
Розслідування
9,7 т.
Забродський пояснив, навіщо Путін погодився на перемир'я на Донбасі

Михайло Забродський.

Угода про режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі грає на руку президенту РФ Володимирові Путіну, виставляючи його в ролі "миротворця".

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів народний депутат партії "Європейська солідарність", генерал-лейтенант Михайло Забродський.

Офіцер ЗСУ зазначив, що в Росії з "почуттям глибокого задоволення" відзначали прихід до влади в Україні "команди, здатної на домовленості".

"Для росіян – це теж серйозний крок уперед після фіаско в Парижі. Фіаско, тому що далеко не весь перелік вимог Кремля був не тільки реалізований, а навіть прийнятий до уваги нашою стороною. Саме тому зараз для Кремля це теж рішучий крок: мовляв, ось, нарешті, ми підійшли до того, що є люди, які готові розмовляти про мир, конкретизувати дорожню карту. І навіть підписати досить докладний перелік обмежень і заборон, про які ми говорили", – повідомив Забродський.

Нардеп додав, що зараз Путін знайшов точки дотику і "загальну позицію щодо того, як із цієї ситуації виходити".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаПеремир'я на ДонбасіВійна на ДонбасіВолодимир ПутінМихайло Забродський
Поділитися в Facebook
  2. Розслідування