Забродський пояснив, навіщо Путін погодився на перемир'я на Донбасі
Михайло Забродський.
Угода про режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі грає на руку президенту РФ Володимирові Путіну, виставляючи його в ролі "миротворця".
Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів народний депутат партії "Європейська солідарність", генерал-лейтенант Михайло Забродський.
Офіцер ЗСУ зазначив, що в Росії з "почуттям глибокого задоволення" відзначали прихід до влади в Україні "команди, здатної на домовленості".
"Для росіян – це теж серйозний крок уперед після фіаско в Парижі. Фіаско, тому що далеко не весь перелік вимог Кремля був не тільки реалізований, а навіть прийнятий до уваги нашою стороною. Саме тому зараз для Кремля це теж рішучий крок: мовляв, ось, нарешті, ми підійшли до того, що є люди, які готові розмовляти про мир, конкретизувати дорожню карту. І навіть підписати досить докладний перелік обмежень і заборон, про які ми говорили", – повідомив Забродський.
Нардеп додав, що зараз Путін знайшов точки дотику і "загальну позицію щодо того, як із цієї ситуації виходити".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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