Забродський дав пораду Зеленському щодо миру на Донбасі

Вирішення військового конфлікту на Донбасі лежить суто в політичній площині.

Таку думку висловив в інтерв’ю OBOZREVATEL генерал-лейтенант Михайло Забродський.

"Вирішення конфлікту, вирішення проблеми на Донбасі – чи припинення вогню, чи будь-який крок до миру – беззаперечно лежить суто в політичній площині. Інша справа, що досягнуто це може бути шляхом певних перемовин у комплексі з певним – серйозним – тиском, застосуванням санкційного апарату. Це довели попередні 6 років війни на сході", – сказав він.

Забродський переконаний, що політична боротьба має бути підкріплена двома дуже серйозними складовими: інформаційною і військовою.

"Коли ЗСУ здатні виконати певні завдання, коли ти не сумніваєшся в їхній боєготовності, оснащеності, рівні підготовки – тобі простіше навіть розмовляти. І вже точно – простіше відстоювати інтереси держави", – запевнив генерал.

За його словами, враховуючи, що так звана "та сторона", як говорить президент України Володимир Зеленський, розуміє і поважає тільки силу, то "в цьому сенсі питання готовності до виконання задач, у тому числі, військових, у жорсткому сполученні з інформаційним впливом, з якимись договірними процесами, домовленостями і так далі – воно безперечно виходить на перший план".

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час телефонної розмови 26 липня президент Росії Володимир Путін обговорив із Володимиром Зеленським питання децентралізації та відповідних змін до Конституції України.