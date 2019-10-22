Забрали паспорти: російська поліція затримала трьох кримських татар

Троє кримських татар 22 жовтня були затримані на дорозі з Ростова-на-Дону російської поліцією. Вони поверталися після засідання у Південному окружному військовому суді.

Чоловіків зупинили, попросили їх вийти з мікроавтобуса і затримали, повідомили на сторінці "Кримська солідарність" в Facebook (щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки).

"22 жовтня, на автомобільній дорозі на шляхуз Ростова-на-Дону до Криму був зупинений автомобіль, у якому перебували мешканці Криму – Османов Ансар, Сулейманов Амет, Керімов Алі наразі (8:30 ранку. – Ред.) утримуються" , – повідомили активісти.

За словами самих затриманих, їхнє авто зупинили на Кримському мосту і забрали документи. Їх утримували на мосту без складання протоколу.

Затримані кримські татари Скріншот

21 жовтня у Ростові-на-Дону проходило судове засідання у справі Хізб ут-Тахрір – організації, визнаної російською владою терористичної. Окупаційна влада навесні 2019 затримали 20 кримських татар, яким інкримінували ведення і підготовку підривної діяльності.

Як писав OBOZREVATEL, 10 червня в Криму знову пройшли обшуки в будинках кримських татар. Житло кримчан обшукували в Алушті, селищі Строганівка і селі Кам'янка.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!