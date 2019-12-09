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9 грудня • оновлено в 10:15
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Забрали "орків" на той світ: з'явилися героїчні подробиці загибелі бійців "Альфи"

2.3т
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Під час бою на Донбасі, в якому загинули два воїни ЦСО СБУ – полковник Денис Волочаєв і полковник Дмитро Каплунов, були також ліквідовані двоє розвідників російсько-окупаційних військ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. Він опублікував скріншот сепаратистів, де визнаються втрати.

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Про загибель офіцерів "Альфи" стало відомо 1 грудня. Це трапилося під час спроби російських диверсантів прорватися в тил позицій українських військових. Українські захисники запобігли цьому, але під час виконання бойового завдання підірвалися на невідомих вибухових пристроях.

Загиблі Дмитро Каплунов та Денис Волочаєв

Загиблі Дмитро Каплунов та Денис Волочаєв

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, що бійці спецпідрозділу "Альфа" СБУ, які загинули 1 грудня на Донбасі, припустилися фатальної помилки під час спецоперації.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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Нож Всвину
Нож Всвину
"разведчик" вислоухой Альфы неделю почти валялся - вонял. Так в обосраных шароварах его xoxлы и закопали в итоге
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