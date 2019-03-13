Забрали $500 тисяч: під Одесою здійснений напад на сім'ю з дітьми

В Овідіопольському районі Одеської області озброєні злочинці в масках проникли до приватного будинку, в якому перебували підприємець із дружиною і трьома дітьми.
Бандитів було четверо. Вони побили господаря і погрожували пістолетом йому, дружині і трьом дітям, наймолодшій із яких менше 3-х років, повідомляє УНН із посиланням на власні джерела.
У підсумку грабіжники змусили чоловіка відкрити сейф і заволоділи грошима на загальну суму майже 500 000 доларів, а також ювелірними виробами.
Після цього бандити зникли в невідомому напрямку.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Звенигородці Черкаської області вночі 12 березня озброєний грабіжник проник до оселі подружжя-підприємців.
Господарі чинили опір, і злочинець важко їх поранив, після чого втік. Чоловік і жінка померли в лікарні.
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