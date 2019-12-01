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1 грудня • оновлено в 22:15
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Забрала "швидка": в Миколаєві жорстоко побили журналіста. Фото і відео

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У Миколаєві увечері 30 листопада було скоєно напад на журналіста місцевого інтернет-видання "Новости-N" Олександра Влащенка, потерпілий госпіталізований.

Напад стався приблизно о 22.30 на вул. Садовій, біля під'їзду будинку, в якому живе журналіст. Влащенко, за його словами, повертався додому, коли до нього підійшов невідомий і бризнув прямо в обличчя з газового балончика. Після цього його кілька разів ударили кулаком в обличчя. Скільки було нападників – один або кілька, він не пам'ятає. Нічого з грошей та речей потерпілого не зникло, пише "Новости-N".

Лікар бригади "швидкої" діагностував ураження слизових оболонок очей, порожнини рота і трахеї невідомою речовиною, а також травматичне ушкодження нижньої губи. Травма, за словами лікаря, вимагає хірургічного втручання.

Забрала "швидка": в Миколаєві жорстоко побили журналіста

novosti-n.org

Забрала "швидка": в Миколаєві жорстоко побили журналіста

novosti-n.org

Забрала "швидка": в Миколаєві жорстоко побили журналіста

novosti-n.org

Забрала "швидка": в Миколаєві жорстоко побили журналіста

novosti-n.org

У поліції Миколаївської області почали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 125 КК України "Умисне легке тілесне ушкодження". Санкція статті передбачає покарання від штрафу до виправних робіт на строк до одного року.

"Тривають першочергові слідчі дії та вживаються заходи щодо встановлення та затримання особи, причетної до скоєння злочину. Встановлюються всі обставини і мотиви злочину", – відзначили в прес-службі поліції.

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Також повідомляється, що Олександр Влащенко вже не вперше стає жертвою нападу. У жовтні 2012 року на нього було скоєно розбійний напад, в результаті якого він отримав кульове поранення у голову з пневматичного пістолета. Кулю досі так і не витягли, вона застрягла глибоко в тканинах головного мозку. Тоді міліція зуміла знайти нападників, вони були засуджені до тривалих термінів позбавлення волі.

У вересні 2014 року Влащенко був викрадений невідомими. Йому одягли на голову мішок, силою заштовхали в машину і вивезли за місто. Там його утримували близько 5 годин, допитували, погрожували вбивством. За даним фактом було написано заяву в правоохоронні органи, однак нападників так і не знайшли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харківській області знімальну групу телеканалу "112 Україна" побили в прямому ефірі, коли журналісти знімали сюжет про розкрадання лісу.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Миколаїв
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
За базар нужно отвечать.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Министр культуры Бородянский хочет сажать журналистов за публикацию фейков. -Если кого-то и сажать за брехню, то начинать надо с синоптиков. А еще возникает вопрос: «Не являются ли фейками невыполненные обещания президента?»
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Новини розслідувань

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