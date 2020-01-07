"Заборонимо в'їзд": з'явилася офіційна реакція на скандал із "русскім міром" у Києві

Російській блогерці Олександрі Мітрошиній, яка незаконно відвідувала Крим, можуть заборонити в'їзд до України.

Про це повідомляє пресслужба МВС. Правоохоронці зазначили, що у росіянки не було заборони на перебування в нашій країні.

Зазначається, що Мітрошина перетнула кордон через залізничний пункт, а під час перевірки не було з'ясовано про її поїздку на анексований півострів.

"Після конфлікту, який трапився вчора (6 січня), прикордонники оголосять про заборону в'їзду блогерці Мітрошиній надалі", – підкреслено в зверненні.

Також прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "Українській правді" додав, що якщо підтвердять факт незаконного відвідування Криму, то Мітрошиній заборонять в'їзд до України терміном на три роки.

"В Україні вона прибула як приватна особа. Оскільки тепер прикордонники вже мають інформацію про те, що ця громадянка могла незаконно відвідувати Крим, під час її виїзду з України ця інформація буде більш детально перевірена. Якщо це буде встановлено під час перетину кордону в пункті пропуску на виїзд з України, їй може бути надалі проставлено заборону в'їзду в Україну терміном на три роки", – повідомив він.

Демченко пояснив, що прикордонники не володіють даними про всіх, хто незаконно відвідував Крим.

Скандал із російською блогеркою

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві поліція затримала активістів, які намагалися перешкодити проведенню заходу з російською блогеркою Олександрою Мітрошиною.

Увечері 6 січня поліція відпустила Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького. Водночас на них були складені адмінпротоколи за хуліганство.

Мітрошина відреагувала на інцидент на своїй сторінці в Instagram, де назвала українських активістів провокаторами й вибачилася перед своїми передплатниками за зірвану зустріч.

Також блогерка заявила, що проти анексії Криму.

Пізніше в мережі опублікували прізвища та фото осіб, які вчинили напад на активістів у Києві, що ставили питання про Крим Мітрошиній.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!