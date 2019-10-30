"Заборонено захищати країну?" Бутусов вказав на приховану мету спецрежиму на Донбасі

Введення на Донбасі спецрежиму "Жовтий" після відведення військ під Золотим може стати способом стримування пересування добровольців.
Таку версію озвучив на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов. Він зазначив, що згідно з новими правилами, вперше в історії війни на Донбасі командування ООС ввело обмеження на відвідування Донбасу громадянами України.
Адже тепер у разі потреби можна зупинити або затримати будь-кого. За словами журналіста, з одного боку, такий крок давно назрів. Але з іншого – в Україні будь-яке рішення небезпечне його правозастосуванням.
"Очевидно, що це зроблено саме у зв'язку з прибуттям добровольців в зони розведення військ. Будь-яке пересування громадян України, навіть із законною зброєю і на законних транспортних засобах поза контролем ООС заборонено. Однак як обмеження в пересуванні узгоджуються з Конституцією України, яка зобов'язує громадян захищати Батьківщину? Чи заборонено тепер добровільно захищати країну на фронті? Сподіваюся, що застосовувати нові норми штаб ООС буде з розумом, застосування сили проти добровольців в місцях розведення може призвести до вкрай важких наслідків", – застеріг Бутусов.
Відведення військ на Донбасі
UA.news
Він переконаний, що якщо будуть зупиняти всіх або ж видворяти тих, хто діє законно і захищає Україну не тільки в зонах розведення, але і на інших ділянках фронту, то цілком можуть виникнути серйозні конфлікти. У такій ситуації з'ясувати, хто буде правий, вже буде неможливо.
"Кожен випадок відмови в допуску в зону або затримання повинен зважуватися штабом ООС, ці норми не можна застосовувати огульно", – підкреслив, підсумовуючи, журналіст.
Як повідомляв OBOZREVATEL, із 28 жовтня в зоні проведення ООС на Донбасі після початку розведення військ в Золотому ввели спеціальний режим "Жовтий". Він триватиме 30 днів. На цей термін військові отримали спеціальні повноваження.
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