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"Заборонено міжнародним правом": терористів спіймали на новій підлості на Донбасі

2.7тЧитати новину російською

Командування російсько-окупаційних військ активізувало роботу по обладнанню вогневих позицій уздовж лінії зіткнення на Донбасі.

Про це свідчить інформація Головного управління розвідки Міністерства оборони України, повідомив прес-секретар Міністерства оборони України, полковник Олександр Мотузянік, передає УНІАН.

"У той же час, інженерними підрозділами так званих першого і другого армійських корпусів російсько-окупаційних військ здійснюється мінування місцевості протипіхотними мінами російського виробництва, які, нагадаю, заборонені міжнародним правом", - сказав він.

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Мотузянік зазначив, що ворог також розширює площу замінованих територій в результаті хаотичного їх мінування за вказівкою командирів передових підрозділів противника з метою запобігання дезертирства підлеглих.

"У зв'язку з цим з початку червня значно зросла кількість випадків загибелі та каліцтва російських військовослужбовців, які підірвалися на власних мінно-вибухових загородженнях, встановлених в тилу їх підрозділів", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня терористи на Донбасі збільшили інтенсивність обстрілів і намагалися прорватися всередину контрольованої України території, проте сили ООС утримали свої позиції.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Об'єкт
Головне управління розвідки
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