Заборона на в'їзд росіян в Україну: в Держприкордонслужбі зробили заяву

Заборону на в'їзд в Україну для чоловіків з Росії не знімали після завершення дії воєнного стану, а контролю піддаються також і жінки.

Про це заявив прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян, спростувавши інформацію, яку оприлюднили у ЗМІ.

"Задля внесення ясності в питання контролю за в’їздом іноземців після зняття воєнного стану повідомляю, що Державна прикордонна служба продовжує здійснювати посилені заходи контролю за в’їздом іноземців на територію України", – написав він в Facebook.

Слободян уточнив, що в епіцентрі уваги залишаються громадяни РФ, зокрема, чоловіки, які можуть брати участь в дестабілізуючих антиукраїнських заходах.

"Однак прикордонному контролю другої лінії також піддаються і жінки, так як саме вони можуть працювати за завданнями спецслужб РФ", – додав він.

Раніше в ЗМІ з посиланням на Слободяна з'явилася інформація, що Україна зняла заборону на в'їзд в країну для чоловіків з Росії у віці від 16 до 60 років після завершення дії воєнного стану.

Олег Слободян Прес-центр Держприкордонслужби

Коментар Слободяна про роботу Держприкордонслужби на свята

Як повідомляв OBOZREVATEL, посилений контроль за всіма громадянами Росії діяв на прикордонних контрольно-пропускних пунктах України з 30 листопада після введення воєнного стану.

У РФ зверталися до офіційного Києва з проханням скасувати заборону, стверджуючи, що це "позбавляє поминок мільйонів невинних людей".

Президент України Петро Порошенко заявив про підтримку подальшого дії в Україні обмежувальних заходів Держприкордонслужби щодо громадян РФ. Про це він сказав на засіданні РНБО 26 грудня.

В той же день в МВС підтвердили, що після припинення воєнного стану було продовжено обмежувальні заходи щодо в'їзду в Україну для росіян.

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