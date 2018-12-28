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Заборона на в'їзд росіян в Україну: в Держприкордонслужбі зробили заяву

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Заборону на в'їзд в Україну для чоловіків з Росії не знімали після завершення дії воєнного стану, а контролю піддаються також і жінки.

Про це заявив прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян, спростувавши інформацію, яку оприлюднили у ЗМІ.

"Задля внесення ясності в питання контролю за в’їздом іноземців після зняття воєнного стану повідомляю, що Державна прикордонна служба продовжує здійснювати посилені заходи контролю за в’їздом іноземців на територію України", – написав він в Facebook.

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Слободян уточнив, що в епіцентрі уваги залишаються громадяни РФ, зокрема, чоловіки, які можуть брати участь в дестабілізуючих антиукраїнських заходах.

"Однак прикордонному контролю другої лінії також піддаються і жінки, так як саме вони можуть працювати за завданнями спецслужб РФ", – додав він.

Раніше в ЗМІ з посиланням на Слободяна з'явилася інформація, що Україна зняла заборону на в'їзд в країну для чоловіків з Росії у віці від 16 до 60 років після завершення дії воєнного стану.

Олег Слободян

Олег Слободян

Прес-центр Держприкордонслужби

Коментар Слободяна про роботу Держприкордонслужби на свята

Як повідомляв OBOZREVATEL, посилений контроль за всіма громадянами Росії діяв на прикордонних контрольно-пропускних пунктах України з 30 листопада після введення воєнного стану.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Госпотребслужбавоєнний стан
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Ильченко София
Ильченко София
Не пускать эту шваль в Украину!На Хуй они здесь нужны?Не ХУЙ шастать !Пусть вся смердючина,остается на своей территории .В Украине и своих ватных пидорасов-предателей достаточно!Один Мертветчук ,шо стоит,
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Лазарева Юля
Лазарева Юля
Порошенко ограничил въезд...А чего ж ты гад держишь свою фабрику в России...пусть россияне сожгут ее--все равно твои конфеты с отравой для желудка
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Ильченко София
Ильченко София
Лазарева Юля, Пшла ты на хуй,ебнутая кацапская пиздаболка!Только такое дерьмо, как ты,может верить в работающую фабрику Порошенко, в хуйлостане.Ты хуйла плохо знаешь,гнида срусиянская?Этот монстр себя сожрал бы, если бы она не была закрыта давным-давно,и кремлядский,ботоксный педофил, сделал так, шо хер,ее продашь,мразь ебучая.Это тебе не распятый мальчик из Славянска в трусиках",о котором пиздели сми хуйла,а ты на пятом году,падлюга тролячая,вспомнила о "фабрике".Мстительное хуйло,исчадие ада, волоса на жопе рвет, а укусить не достает. Кончита Лазаревна лячи ватоебку!
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Согласно опросов проведхнных в ноябре, декабре более трети населения Украины(без учёта ЛДНР и Крыма) не верят в российскую агрессию. Не верят в военное решения конфликта на востоке 60%. https://www.rp.pl/Konflikt-na-Ukrainie/312279893-Ukraina-Koniec-stanu-wojennego-ale-nie-koniec-wojny.html
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