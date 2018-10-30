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''Заблукав?'' Російський депутат засвітився у ''ЛНР''

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Депутат Держдуми РФ від "Єдиної Росії" Віктор Водолацький побував на окупованій території Донбасу.

На прибуття політика, який є "отаманом" Союзу козаків — воїнів Росії і зарубіжжя", а також "козачим генералом", в Алчевськ звернув увагу журналіст Денис Казанський у Twitter.

"Ой, хто це у нас разом із Пасічником (ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник. — Ред.) приймає присягу у вихованців "Алчевського кадетського корпусу"? Так це ж депутат Державної Думи РФ Віктор Водолацький. Напевно, заблукав", — написав він.

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''Заблукав?'' Російський депутат засвітився у ''ЛНР''

Як повідомляють ЗМІ терористів, 29 жовтня в Алчевську російський політик і представники всіх "козачих організацій ЛНР" оголосили про створення "Ради отаманів" при "голові ЛНР".

Водолацький відомий своєю антиукраїнською позицією. Зокрема, у 2015 році він написав козакам Хортиці й Дону відкритий лист із закликом "не співпрацювати із нацистами і бандерівцями". Також заявляв, що "бандерівці перетворюють Україну на країну-ІДІЛ".

''Заблукав?'' Російський депутат засвітився у ''ЛНР''

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що на Донбас зайшла бригада козаків-головорізів.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
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