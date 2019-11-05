Забив ніжкою стільця: під Херсоном "на живця" зловили вбивцю-грибника

У Новій Каховці під Херсоном чоловік вбив 79-річну жінку, якій зголосився допомогти по господарству, а потім зник. Але поліція зловила його "на живця", через три тижні.

Як повідомляє пресслужба ГУ НП у Херсонській області, 39-річний чоловік зник відразу після вбивства бабусі. Поліцейським вдалося з'ясувати, що в одному із сіл розшукуваного бачили – він приносив на продаж гриби.

Заступник начальника поліції Херсонської області Микола Цап розповів, що з цього моменту почалися масштабні пошуки у лісі – до них залучалося щодня з півсотні патрульних роти особливого призначення "Херсон" і бійців Національної гвардії.

Під Херсоном зловили вбивцю Пресслужба ГУ НП у Херсонській області

У результаті один із опитаних місцевих жителів розповів, що схожий за описом чоловік з'являється в селі раз у три дні і приносить гриби під замовлення.

У підсумку, вони провели операцію із затримання. Увечері зловмисник вкотре вийшов із лісу продати гриби і був затриманий.

Чоловік розповів поліцейським, що прийшов допомогти пенсіонерці. Після того, як упорався по господарству, запропонував бабусі випити. А коли вечеряли, у них трапився скандал, і "помічник" завдав господарці більше десятка ударів ніжкою від стільця.

Йому вже повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". 3 листопада суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном 60 днів без права внесення застави.

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