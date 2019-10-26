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26 жовтня • оновлено в 12:41
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Забив до смерті всю родину: під Одесою сталося звіряче вбивство. Фото 18+

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В Одеській області в місті Роздільна рецидивіст жорстоко вбив трьох членів сім'ї.

Поліція затримала підозрюваного, повідомляє пресслужба НПУ в області.

Встановлено, що 47-річний чоловік забив до смерті свого 46-річного знайомого і його 80-річну матір, а на наступний день повернувся і вбив 82-річного главу сімейства.

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Після скоєння злочину він викинув тіла матері з сином у вигрібну яму у себе у дворі, яку закидав мотлохом. Після вбивства пенсіонера, він замкнув будинок, а ключі викинув. Мертвого батька пізніше знайшов старший син.

Незабаром поліція затримала підозрюваного, який часто заходив в гості до своїх жертв. Після затримання чоловік зізнався, що вбив свого приятеля, коли під час застілля той образив його співмешканку. Коли забрати свого сина додому прийшла його мати, чоловік убив і її, тому що боявся, що вона повідомить про злочин в поліцію.

На наступний день зловмисник п'яним пішов до батька сімейства і вбив, коли той відмовився налити йому вина.

Поліція почала досудове слідство за фактом умисного вбивства (п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Потрійне вбивство під Одесою

Потрійне вбивство під Одесою

НПУ

Потрійне вбивство під Одесою

Потрійне вбивство під Одесою

НПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі неподалік залізничної станції виявили обвуглений труп. Тіло спотворене настільки, що без експертизи неможливо встановити ні вік, ні стать.

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Місце
Україна Одеса
Теги
вбивство Національна поліція України
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