Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Забирай тіло у пшеничному полі!" Батько загиблого бійця АТО розповів страшні деталі

7.3т Читати матеріал російською

Батько загиблого на Донбасі бійця АТО Олега Обухівського (30-я механізована бригада) Василь розповів жалісливі деталі про його загибель.

Так, військового вбили 13 серпня 5 років тому. Його бригада перебувала спочатку в Херсоні, потім в Запоріжжі, а потім їх перекинули під Степанівка, пише "АрміяInform".

"Після загибелі і мені, і його дружині дзвонили терористи і в трубку кричали: "Їдь і забирай тіло сина в пшеничному полі. Він там лежить прикопаний", – згадує Василь.

Новини
"Прощайте, хлопці!" Мережу підірвав пост про героїчну загибель воїна АТО

Батько Олега Обухівського та його 16-річний син

Батько Олега Обухівського та його 16-річний син

Він уточнив, що Олег загинув 13 серпня, а поховати його змогли тільки 5 вересня.

"Там нічого не було, одні кістки залишилися. Я їздив на впізнання в Дніпропетровськ ..." – з гіркотою сказав батько.

У загиблого Олега Обухівського росте син. Зараз йому 16 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи, що воюють на Донбасі, показали в мережі понівечене тіло українського молодшого лейтенанта Національної гвардії.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "АТО на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
АТО на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
27
5
Смішно
0
Цікаво
42
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...