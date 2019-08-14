"Забирай тіло у пшеничному полі!" Батько загиблого бійця АТО розповів страшні деталі

Батько загиблого на Донбасі бійця АТО Олега Обухівського (30-я механізована бригада) Василь розповів жалісливі деталі про його загибель.
Так, військового вбили 13 серпня 5 років тому. Його бригада перебувала спочатку в Херсоні, потім в Запоріжжі, а потім їх перекинули під Степанівка, пише "АрміяInform".
"Після загибелі і мені, і його дружині дзвонили терористи і в трубку кричали: "Їдь і забирай тіло сина в пшеничному полі. Він там лежить прикопаний", – згадує Василь.
Батько Олега Обухівського та його 16-річний син
Він уточнив, що Олег загинув 13 серпня, а поховати його змогли тільки 5 вересня.
"Там нічого не було, одні кістки залишилися. Я їздив на впізнання в Дніпропетровськ ..." – з гіркотою сказав батько.
У загиблого Олега Обухівського росте син. Зараз йому 16 років.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи, що воюють на Донбасі, показали в мережі понівечене тіло українського молодшого лейтенанта Національної гвардії.
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